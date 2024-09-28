إسرائيل تعلن رسميا اغتيال حسن نصر الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، اغتيال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، بغارة إسرائيلية مساء أمس الجمعة في بيروت.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال إن “الرسالة واضحة: سنصل إلى كل من يهدد مواطني إسرائيل في الشمال وفي الجنوب وفي جبهات أبعد”.

“توجيه استخباري دقيق”

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر مطلع، أن هناك أدلة على أن نصر الله لم ينج من الغارة الإسرائيلية مساء أمس.

وقال البيان، إن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي وبتوجيه استخباري دقيق من هيئة الاستخبارات والمؤسسة الأمنية، أغارت على المقر المركزي لحزب الله الواقع تحت الأرض أسفل مبنى سكني في منطقة الضاحية الجنوبية.

وأضافت أن الغارة نفذت في أثناء وجود قيادة حرب الله داخل المقر، بحسب البيان. ولم يصدر تعليق رسمي من حزب الله في هذا الشأن حتى الآن.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن القيادي الكبير في حزب الله علي كركي قُتل أيضا بهجوم في بيروت.