إسرائيل تقرر استدعاء 3 كتائب احتياط لتعزيز القيادة المركزية

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اليوم السبت، إنه استدعى 3 كتائب من قوات الاحتياط لتعزيز دفاع القيادة المركزية التي تشمل مناطق عملياتها الضفة الغربية المحتلة.

يأتي ذلك في ظل تصاعد المخاوف من احتمال تدهور الأوضاع الأمنية بالضفة الغربية خلال فترة الأعياد اليهودية المقبلة.

وقال جيش الاحتلال في بيان “استنادًا إلى تقييم الأوضاع، تقرر تجنيد 3 كتائب احتياط للقيام بمهام عملياتية وتعزيز الدفاع في قيادة المنطقة الوسطى”.

ووفق الهيكل التنظيمي للجيش الإسرائيلي، يتراوح عدد الجنود في الكتيبة عادة بين 650 و1000 جندي، وذلك حسب نوع الكتيبة، والدور العملياتي الذي تقوم به.

مخاوف من التصعيد

من جانبها، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن قرار تجنيد الاحتياط يأتي على خلفية مخاوف من تصاعد التوتر في الضفة الغربية تزامنًا مع اقتراب الأعياد اليهودية.

وتبدأ فترة الأعياد اليهودية في 2 أكتوبر/تشرين الأول المقبل مع حلول عيد رأس السنة العبرية، وتستمر حتى 25 ديسمبر/كانون الأول.

وبموازاة حربه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم؛ مما أدى إلى مقتل 716 فلسطينيا، وإصابة نحو 5 آلاف و750 واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و900، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.