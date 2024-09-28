استمرار المعارك بالسودان والبرهان يتفقد قوات الجيش في الخطوط الأمامية (فيديو)

تواصلت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق عدة بالعاصمة الخرطوم ومدينة الفاشر غربي البلاد، في حين أظهر مقطع متداول رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وهو يصافح أعدادًا كبيرة من أفراد الجيش “في الخطوط الأمامية”.

ولم يتضح المكان الذي تم فيه تصوير مقطع فيديو البرهان.

وقال شهود عيان للجزيرة مباشر إن أصوات انفجارات قوية سُمعت مع أصوات أسلحة متوسطة وخفيفة بالأحياء المتاخمة لسلاح المدرعات جنوبي الخرطوم إلى جانب حي المقرن وسط العاصمة.

وأظهرت مقاطع متداولة تصاعد عمود دخان كثيف من حي المقرن وسط العاصمة الخرطوم جراء الاشتباكات بين الطرفين.

كما بيّنت المقاطع حجم الدمار الناتج عن الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقال شهود عيان للجزيرة مباشر إن اشتباكات عنيفة دارت رحاها بمنطقة “الحلفايا” بالخرطوم بحري شمالي العاصمة، حيث يحاول الجيش التقدم نحو قواته المتمركزة بسلاح الإشارة جنوبي المدينة بينما تحاول الدعم السريع صد الهجوم.

وذكرت المصادر ذاتها أن مقاتلة حربية تابعة للجيش أغارت على مواقع للدعم السريع بمحيط المدينة الرياضية جنوبي الخرطوم، في حين استهدفت الأخيرة بالقذائف الصاروخية مواقع للجيش بمدينتي أم درمان والخرطوم بحري.

ونشر الجيش السوداني مقطع فيديو لعبور قواته جسر “الحلفايا” من مدينة أم درمان إلى مدينة الخرطوم بحري شمالي العاصمة.

كما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو عبور أفراد من الجيش السوداني جسر النيل الأبيض “السلاح الطبي” من أم درمان إلى الخرطوم.