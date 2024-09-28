الحوثيون يعلنون قصف مطار بن غوريون لحظة وصول نتنياهو (فيديو)

أعلنت القوات التابعة لجماعة “أنصار الله” الحوثي في اليمن استهداف مطار “بن غوريون” في تل أبيب بالتزامن مع وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وردًّا على جرائم العدو الصهيوني في غزة ولبنان”.

وقال المتحدث العسكري باسم قوات الحوثيين يحيى سريع في بيان، مساء اليوم السبت، إن القوات التابعة للجماعة استهدفت “مطار يافا المسمى إسرائيليًّا (بن غوريون) أثناء وصول المجرم بنيامين نتنياهو”.

وأضاف المتحدث أن العملية نُفذت بصاروخ “فلسطين 2” الباليستي.

وأكد سريع أن القوات التابعة للجماعة “مستمرة في الرد على جرائم العدو الإسرائيلي، ولن تتردد في رفع مستوى التصعيد استجابة لمتطلبات المرحلة ومشاركة في الدفاع عن غزة وعن لبنان”.

كما شدد على أن عمليات الجماعة “لن تتوقف إلا بعد وقف العدوان على غزة وكذلك على لبنان”.

وفي وقت سابق السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراضه صاروخًا قال إنه أُطلِق من اليمن.

ودوت صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب الكبرى، مما تسبب في حالة من الذعر وسط الإسرائيليين.

وهذا هو الصاروخ الثاني الذي يعلن الجيش الإسرائيلي إطلاقه من اليمن خلال أقل من 48 ساعة، إذ أعلن الجيش اعتراض منظومة الدفاع الجوي “آرو” (السهم) صاروخًا من اليمن.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن مطار بن غوريون في تل أبيب أوقف عمليات الإقلاع والهبوط لفترة وجيزة بعد تفعيل أجهزة الإنذار.