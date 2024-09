المغني الأمريكي ماكليمور: لن نهدأ حتى تتحرر فلسطين من النهر إلى البحر (فيديو)

وجّه مغني الراب الأمريكي ماكليمور، رسالة قوية إلى جمهوره بشأن القضية الفلسطينية، وصف فيها ما يجري منذ عام 1948 بأنه “إبادة”.

وأكد في خطاب ألقاه أثناء حفل له أمام حشد من المعجبين به، أن القضية الفلسطينية ليست معقّدة كما يحاول البعض تصويرها، قائلًا “بمجرد أن ترى ما يكفي لا يمكنك الرجوع إلى الوراء، وبمجرد أن ينفتح قلبك لا يمكنك العودة وإغلاقه”.

وسبق أن عبّر ناشطون أمريكيون عن غضبهم من سياسة بلادهم المنحازة والداعمة لإسرائيل في حربها على غزة، مع مطالبات باستعادة الضرائب التي تدفع إلى الحكومة الأمريكية وتستخدم في دعم إسرائيل وتمويل حربها على المدنيين والأبرياء.

وأضاف ماكليمور “أريد أن يعرفوا في فلسطين أننا لن نذهب إلى أي مكان. إن تحريرنا هنا يعتمد على تحرير فلسطين والكونغو والسودان وكل أنحاء العالم. علينا أن نناضل من أجل الفئات الأكثر تهميشًا، ولن نهدأ حتى تتحرر فلسطين من النهر إلى البحر”.

وأصدر المغني الأمريكي البالغ من العمر 41 عامًا، قبل أسبوع، أغنية مؤيدة لفلسطين بعنوان “قاعة هند 2”.

HIND’S HALL 2 OUT NOW 🇵🇸… All proceeds to UNRWA USA https://t.co/VxTTmQw8q8 pic.twitter.com/SttDeoKxdh

— Macklemore (@macklemore) September 20, 2024