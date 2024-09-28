المغني الأمريكي ماكليمور: لن نهدأ حتى تتحرر فلسطين من النهر إلى البحر (فيديو)

وجّه مغني الراب الأمريكي ماكليمور، رسالة قوية إلى جمهوره بشأن القضية الفلسطينية، وصف فيها ما يجري منذ عام 1948 بأنه “إبادة”.

وأكد في خطاب ألقاه أثناء حفل له أمام حشد من المعجبين به، أن القضية الفلسطينية ليست معقّدة كما يحاول البعض تصويرها، قائلًا “بمجرد أن ترى ما يكفي لا يمكنك الرجوع إلى الوراء، وبمجرد أن ينفتح قلبك لا يمكنك العودة وإغلاقه”.

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وسبق أن عبّر ناشطون أمريكيون عن غضبهم من سياسة بلادهم المنحازة والداعمة لإسرائيل في حربها على غزة، مع مطالبات باستعادة الضرائب التي تدفع إلى الحكومة الأمريكية وتستخدم في دعم إسرائيل وتمويل حربها على المدنيين والأبرياء.

الفنان الأمريكي الشهير ماكلمور يخاطب جمهوره بكلمات قوية: “هي إبادة تجري منذ 1948. القضية ليست معقدة كما يزعمون. شعب فلسطين فتح قلبي وروحي، وما كانا لينفتحا أبدًا لولا نضالهم وتضحياتهم.. ظنوا أننا سننسى بعد عام. كلا لن نهدأ حتى تحررنا جميعا من النهر إلى البحر!”#مجلة_ميم pic.twitter.com/WpPnfYEbs1 — مجلة ميم.. مِرآتنا (@Meemmag) September 27, 2024

وأضاف ماكليمور “أريد أن يعرفوا في فلسطين أننا لن نذهب إلى أي مكان. إن تحريرنا هنا يعتمد على تحرير فلسطين والكونغو والسودان وكل أنحاء العالم. علينا أن نناضل من أجل الفئات الأكثر تهميشًا، ولن نهدأ حتى تتحرر فلسطين من النهر إلى البحر”.

“قاعة هند 2”

وأصدر المغني الأمريكي البالغ من العمر 41 عامًا، قبل أسبوع، أغنية مؤيدة لفلسطين بعنوان “قاعة هند 2”.

HIND’S HALL 2 OUT NOW 🇵🇸… All proceeds to UNRWA USA https://t.co/VxTTmQw8q8 pic.twitter.com/SttDeoKxdh — Macklemore (@macklemore) September 20, 2024

وجاءت الأغنية بعد 4 أشهر من إصدار أول أغنية حملت الاسم ذاته، وأصبحت نشيدًا للاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في معظم أنحاء العالم، وحققت ملايين المشاهدات عبر مختلف المنصات.

وماكليمور من مواليد 19 يونيو/حزيران 1983 في مدينة سياتل بولاية واشنطن، وقد بدأ حياته المهنية عام 2000 فنانًا مستقلا وأصدر 3 أعمال هي “افتح عينيك”، و”لغة عالمي”، وشريط أغانٍ متنوع عام 2009. ثم بدأ نجم ماكليمور يسطع عندما تعاون مع المنتج رايان لويس من 2009 إلى 2016.