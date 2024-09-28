“المقاومة الإسلامية” بالعراق تعلن ضرب “هدف حيوي” في الجولان المحتل (فيديو)

أعلنت “المقاومة الإسلامية” في العراق، اليوم السبت، أنها استهدفت بطائرة مسيّرة “هدفا حيويا” لإسرائيل في الجولان المحتل.

وقالت المقاومة الإسلامية في بيان نشرته عبر تليغرام “استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم السبت بالطيران المسيّر هدفًا حيويًّا في الجولان المحتل”.

وأكدت المقاومة الإسلامية في بيانها “استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة”.

ويأتي هذا الهجوم الجديد من المقاومة الإسلامية في ظل التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق على لبنان، والحرب المستمرة على غزة التي بدأت منذ حوالي عام.

وكانت المقاومة قد قالت أمس إنها هاجمت فجر الجمعة للمرة الثالثة هدفًا في الجولان المحتل بواسطة الطيران المسيّر.

وتضم “المقاومة الإسلامية” في العراق فصائل عدة، أبرزها كتائب حزب الله والنجباء وكتائب سيد الشهداء، وهي ثلاثة فصائل مستهدَفة بعقوبات أمريكية.