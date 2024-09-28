بايدن يأمر البنتاغون بتعديل وضع الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط

أعطى الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعليماته لوزارة الدفاع بنتاغون لتعديل وضع القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، على خلفية الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض، أمس الجمعة، أن بايدن ناقش مع فريق الأمن القومي آخر التطورات في الشرق الأوسط.

“لتعزيز الردع”

وأضاف أن بايدن كلّف البنتاغون بتقييم وتعديل وضع القوات الأمريكية في المنطقة حسب الضرورة “لتعزيز الردع وضمان حماية القوات ودعم كامل نطاق الأهداف الأمريكية”.

كما وجّه بايدن بخصوص اتخاذ سفارات الولايات المتحدة في المنطقة كافة الإجراءات الوقائية المناسبة.

وأعلن حزب الله اللبناني رسميا، اليوم السبت، استشهاد أمينه العام حسن نصر الله في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية، مساء أمس الجمعة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه هاجم ما يزيد على 140 هدفا لحزب الله في لبنان، منذ مساء الجمعة، بما في ذلك منصات إطلاق وأسلحة استراتيجية للتنظيم.

ومنذ 23 من سبتمبر/أيلول الجاري، يشن الجيش الإسرائيلي أعنف وأوسع هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، أسفر حتى صباح السبت عن 783 شهيدا بينهم أطفال ونساء، و2312 جريحا.