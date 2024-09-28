بصواريخ 107.. “شهداء الأقصى” تستهدف مقر قيادة لجيش الاحتلال في نتساريم (شاهد)

أعلنت كتائب شهداء الأقصى -الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)- استهداف مقر قيادة وسيطرة تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في محور نتساريم.

ونشرت الكتائب، اليوم السبت، مقطعًا مصورًا عبر قناتها على تليغرام، وكتبت معلّقة عليه “مشاهد من قصف مقر قيادة وسيطرة تابع للعدو الصهيوني في محور نتساريم بصواريخ قصيرة المدى عيار 107”.

وتخوض فصائل المقاومة الفلسطينية معارك ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في مناطق عدة في قطاع غزة.

ومحور نتساريم (مفرق الشهداء) ممر يفصل مدينة غزة وشمالها عن المنطقة الوسطى وجنوب قطاع غزة، وسمي باسم مستوطنة كانت قائمة قبل 2005 في مكانه.

وأُطلق عليه مفرق الشهداء لكثرة الشهداء الذين ارتقوا فيه خلال الأيام الأولى من انتفاضة الأقصى عام 2000، التي يوافق اليوم الـ28 من سبتمبر/أيلول الذكرى الـ24 لانطلاقها.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد عائلات في قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية راح ضحيتها 52 شهيدًا، وبلغ عدد الإصابات 118.

وأعلنت الوزارة عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ358 على قطاع غزة إلى 41586 شهيدًا و96210 مصابين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.