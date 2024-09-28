تقرير: هذا ما نعرفه حتى الآن بشأن إعلان اغتيال حسن نصر الله

أعلنت إسرائيل مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، السبت، في الغارة التي استهدفت، الجمعة، مقر قيادة الحزب في ضاحية بيروت الجنوبية. وقال الناطق باسم جيش الاحتلال عبر منصة إكس، “حسن نصر الله قُتل”، ولاحقًا أكد الحزب نبأ “استشهاده”.

ما هو مصير نصر الله؟

وأكد الناطق باسم جيش الاحتلال دافيد أبراهام، لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه تم “القضاء” على الأمين العام لحزب الله. وقال مصدر مقرب من حزب الله، للمصدر ذاته، إن “الاتصال فقد” بنصر الله منذ مساء الجمعة.

وبُعيد تلك الغارات مساء الجمعة، أكد مصدر مقرب من حزب الله أن أمينه العام “بخير”. لكن مصدرًا آخر مقربًا من الحزب أفاد، صباح السبت، بأن الاتصال “فُقد” مع حسن نصر الله منذ مساء الجمعة، من دون تأكيد اغتياله إلى أن أعلن حزب الله في وقت لاحق اليوم “استشهاد” نصر الله.

وعاش الأمين العام لحزب الله البالغ 64 عاما منذ سنوات عديدة في الخفاء، ونادرا ما كان يظهر في الأماكن العامة.

ماذا جرى الجمعة؟

شنّت إسرائيل سلسلة غارات على ضاحية بيروت الجنوبية مساء الجمعة؛ مما أحدث دويا هائلا تردد صداه في بيروت ومحيطها، وأثار حالة من الرعب والهلع لدى السكان.

وبثّت وسائل إعلام محلية مشاهد مباشرة أظهرت أعمدة دخان تتصاعد من مواقع عدة في الضاحية الجنوبية. ودمّر الهجوم عشرات المباني ودفع مئات الأشخاص إلى الفرار وخلّف ستة شهداء على الأقل، بحسب تقرير صادر عن وزارة الصحة اللبنانية.

وأحدثت الضربات المتتالية حفرًا ضخمة يصل قطرها إلى خمسة أمتار في منطقة حارة حريك. وروى سكان في المنطقة للوكالة الفرنسية سماعهم انفجارات متلاحقة وأن بيوتهم “اهتزت” بهم أثناء وقوعها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه “نفذ ضربة دقيقة على المقر المركزي لمنظمة حزب الله في الضاحية” الجنوبية من بيروت. وبحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، فإن المقر “موجود تحت مبان سكنية في قلب الضاحية في بيروت”.

وبحسب المصدر المقرب من الحزب، استهدفت الغارات أبنية تقع ضمن منطقة سكنية تضم مؤسسات ومقرات ومكاتب تابعة للحزب ونوّابه.

قصف ليلي مكثّف

تواصل القصف على الضاحية الجنوبية خلال الليل، كما أعلن الجيش الإسرائيلي صباح السبت استهداف مواقع لحزب الله في شرق لبنان.

وفرّت مئات العائلات بشكل عاجل خلال الليل من الضاحية الجنوبية على وقع الغارات، بعدما أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات لسكان بعض أحياء الضاحية بالإخلاء.

وتجمّع رجال ونساء وأطفال في ساحة الشهداء في وسط العاصمة وفي كورنيش عين المريسة، وهم يفترشون الأرض.

من جهته، أعلن حزب الله إطلاق صواريخ على شمال إسرائيل اليوم السبت.