حزب الله يؤكد: استشهاد حسن نصر الله

أكد حزب الله، ظهر اليوم السبت، استشهاد الأمين العام للحزب حسن نصر الله، في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية، مساء الجمعة.

وقال في بيان، إن نصر الله التحق “برفاقه الشهداء العظام الخالدين الذين قاد مسيرتهم نحوًا من ثلاثين عامًا، قادهم فيها من نصر إلى نصر مستخلفًا سيد شهداء المقاومة الإسلامية عام 1992 حتى تحرير لبنان 2000، “وإلى النصر الإلهي المؤزر 2006 وسائر معارك الشرف والفداء، وصولًا إلى معركة الإسناد والبطولة دعمًا لفلسطين وغزة والشعب الفلسطيني المظلوم”.

وأضاف أن قيادة حزب الله “تعاهد الشهيد الأسمى والأقدس والأغلى في مسيرتنا المليئة بالتضحيات والشهداء أن تواصل جهادها في مواجهة العدو وإسنادًا لغزة وفلسطين ودفاعًا عن لبنان وشعبه الصامد والشريف”.

ووجه الحزب رسالة إلى “المجاهدين وأبطال المقاومة الإسلامية”، قائلًا “أنتم على عهد الوفاء والالتزام بالمقاومة والتضحية حتى الانتصار”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اغتيال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، بغارة إسرائيلية مساء أمس الجمعة في بيروت.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن القيادي الكبير في حزب الله علي كركي قُتل أيضا بهجوم في بيروت.