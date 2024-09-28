خامنئي يتوعد إسرائيل وجلسة استثنائية للجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني

هاجم المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إسرائيل على قتلها الجماعي للنساء والأطفال في لبنان، قائلًا إنها ستندم على ما تفعله هناك.

وقال خامنئي في بيان اليوم السبت “إن قتل الناس العزّل في لبنان أثبت مرة أخرى قصر نظر وغباء سياسة قادة الكيان الإسرائيلي الغاصب”.

وأضاف أن “إسرائيل لم تعتبر من حربها الإجرامية على قطاع غزة التي استمرت لمدة عام، ولم تفهم أن القتل الجماعي للنساء والأطفال والمدنيين لا يمكن أن يؤثر على البناء الصلب لمنظمة المقاومة وتدميرها. والآن يمارسون نفس السياسة الحمقاء في لبنان”.

“تحدده قوى المقاومة”

وتابع أن “مصير هذه المنطقة ستحدده قوى المقاومة وعلى رأسها حزب الله“.

وذكر أن “شعب لبنان لم ينس أنه في يوم من الأيام، كان جنود الكيان الغاصب يسيطرون على طول الطريق إلى بيروت، وكان حزب الله هو الذي قطع ساقهم”.

وحذر خامنئي من أن “لبنان اليوم سيجعل العدو المعتدي الخبيث والشرير يندم على فعلته”.

اجتماع استثنائي

وعقدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، اليوم السبت، جلسة استثنائية لبحث العدوان الإسرائيلي في المنطقة وخاصة لبنان.

وقال المتحدث باسم اللجنة إبراهيم رضائي، في تصريح صحفي، “إن الاجتماع ركز على تقصي الأحداث الأخيرة التي تشهدها المنطقة، بما في ذلك جرائم النظام الصهيوني في ضواحي بيروت”.

وأضاف “اليوم يقضي الصهاينة أيامهم الأخيرة في الأراضي المحتلة، وكل هذه الأحداث في المنطقة ستكون بداية النهاية للنظام الصهيوني اللعين والمجرم.”

اغتيال نصر الله

وأعلن حزب الله اللبناني رسميا، اليوم السبت، استشهاد أمينه العام حسن نصر الله في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية، مساء الجمعة.

ومساء الجمعة، شنت مقاتلات إسرائيلية من طراز إف 35 غارة عنيفة وغير مسبوقة على هدف بمنطقة حارة حريك بضاحية بيروت الجنوبية.

وعقب ذلك بدقائق، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مصور، إن الطيران الحربي استهدف مقر القيادة المركزية لحزب الله.

ومنذ 23 من سبتمبر/أيلول الجاري، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعنف وأوسع هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، أسفر حتى صباح السبت عن 783 شهيدًا بينهم أطفال ونساء، و2312 جريحا.