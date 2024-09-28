دوي انفجارات في تل أبيب.. حزب الله يضرب شمال إسرائيل بصورايخ “فادي” بعد هجوم الضاحية الجنوبية (فيديو)

أعلن حزب الله صباح اليوم السبت، قصف منطقة كابري في شمال إسرائيل بصلية من صواريخ “فادي 1″، في أول هجوم بعد الغارات العنيفة التي استهدفت معقله في ضاحية بيروت الجنوبية مساء أمس الجمعة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت إنه سُمع دوي انفجارات في تل أبيب، وعقب ذلك بدقائق، قال متحدث باسم الجيش إنه تم رصد سقوط صاروخ أرض أرض أُطلق من لبنان.

“ردا على الاستباحة الهمجية”

وأعلن حزب الله صباح السبت قصف “مستعمرة كابري، ردًّا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين”. وفي بيان لاحق، ذكر الحزب أن مقاتليه قصفوا قاعدة ومطار رامات ديفيد جنوب شرق مدينة حيفا (شمال) بصلية من صواريخ “فادي 3”.

وصواريخ فادي التي بدأ الحزب استخدامها هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ بدء الاشتباكات الراهنة مع الجانب الإسرائيلي، هي صواريخ مساحية وليست نقاطية، أي أنها تصيب مساحات واسعة، لا نقاطا محددة.

أول عملية

وهذه هي العملية الأولى التي يقوم بها حزب الله بعد ليلة عنيفة على الضاحية الجنوبية، شنّ خلالها الطيران الحربي الإسرائيلي أكثر من 40 غارة على مناطق متفرقة، في هجوم غير مسبوق منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، ومنذ حرب يوليو/تموز 2006.

وادّعى الجيش الإسرائيلية أنه استهدف بتلك الغارات مواقع لإنتاج الذخائر ومباني لتخزين الذخائر المتقدمة تابعة لحزب الله، لكن الحزب نفى صحة ذلك.

وجاءت هذه الغارات بعد غارة عنيفة وغير مسبوقة، مساء الجمعة، على حارة حريك بضاحية بيروت الجنوبية، قال إعلام إسرائيلي إنها استهدفت الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

صاروخ على تل أبيب

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، صباح السبت، إن صاروخا تم إطلاقه من لبنان على وسط إسرائيل سقط في منطقة مفتوحة، بحسب ما ادعى.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بسماع دوي انفجارات في تل أبيب، وعقّب الجيش الإسرائيلي على ذلك بالحديث عن رصد صاروخ سقط بمنطقة مفتوحة وسط البلاد.

استمرار الغارات

وواصل الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، شنّ غارات مكثفة على ضاحية بيروت الجنوبية، وذلك بعد أن نفذ، الجمعة، ضربة عنيفة على “مربع أمني” للحزب استهدفت بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية أمينه العام حسن نصر الله.

وتواصل القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية خلال الليل، كما أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم استهداف مواقع لحزب الله في شرق لبنان.

وأورد تلفزيون المنار في شريط عاجل “غارات صهيونية متتالية تستهدف مناطق الكفاءات والحدث والليلكي والشويفات وبرج البراجنة”، وشوهدت نيران ضخمة إثر الغارات وأعمدة دخان تنبعث من أحياء عدة في المنطقة.

“جبهة إسناد” لغزة

وغداة هجوم غير مسبوق من فصائل فلسطينية على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول أدى إلى اندلاع حرب مدمّرة في قطاع غزة، فتح حزب الله من لبنان “جبهة إسناد” لغزة، وتبادل يوميا إطلاق النار مع إسرائيل.

وبدأت إسرائيل حملة قصف عنيفة منذ يوم الاثنين بعد قرار بتركيز عملياتها في الجبهة الشمالية، وتوعّد الحزب بمواصلة هجماته “حتى انتهاء العدوان على غزة”.