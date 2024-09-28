“ذاهبون إلى حرب طويلة”.. بوريل يأسف لعدم القدرة على “وقف” نتنياهو

أعرب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الجمعة، أسفه لعدم وجود أي قوة، بما في ذلك الولايات المتحدة، قادرة على “وقف” رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن الحرب على قطاع غزة ولبنان.

وقال بوريل لمجموعة من الصحفيين أثناء حضوره الجمعية العامة للأمم المتحدة “ما نفعله هو ممارسة كل الضغوط الدبلوماسية لوقف إطلاق النار، لكن لا يبدو أن أحدًا يملك القدرة على وقف نتنياهو، لا في غزة ولا في الضفة الغربية“.

وأيّد بوريل مبادرة فرنسا والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار مدة 21 يومًا في لبنان التي تجاهلتها إسرائيل مع تكثيف غاراتها على لبنان.

وقال بوريل إن نتنياهو كان واضحًا في أن الإسرائيليين “لن يتوقفوا حتى يتم تدمير حزب الله“، تمامًا كما يحدث في الحرب المستمرة منذ قرابة عام على غزة.

“ذاهبون إلى حرب طويلة”

وأضاف بوريل “إذا كان تفسير التدمير هو نفسه ما حدث في غزة، عندها نحن ذاهبون إلى حرب طويلة”.

ودعا مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي مرة أخرى إلى تنويع الجهود الدبلوماسية بعيدًا عن الولايات المتحدة التي حاولت دون جدوى التوصل إلى هدنة في غزة تتضمن إطلاق سراح الأسرى.

وقال “لا يمكننا الاعتماد على الولايات المتحدة فقط. الولايات المتحدة حاولت مرّات عدة، لكنها لم تنجح”.

وأضاف “لا أرى أنها على استعداد لبدء عملية تفاوضية جديدة يمكن أن تؤدي إلى كامب ديفيد أخرى”، في إشارة إلى المحادثات التي جرت في المنتجع الرئاسي الأمريكي عام 2000 وسعى فيها الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون دون جدوى إلى التوسط في اتفاق لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.