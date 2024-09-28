روسيا تحذر من “عواقب وخيمة” بعد اغتيال نصر الله

أكدت روسيا أن إسرائيل “ارتكبت جريمة قتل سياسية بحق الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله”، وأن هذا العمل “سيولّد عواقب وخيمة أكبر على لبنان والشرق الأوسط”.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان السبت “ندين بشدة جريمة قتل سياسية أخرى ارتكبتها إسرائيل”.

وأشارت إلى أن “هذا العمل الهجومي سيولّد عواقب وخيمة أكبر على لبنان والشرق الأوسط بأسره”.

وذكرت أن “مواطنين لبنانيين لقوا حتفهم جراء هذه الخطوة الإسرائيلية، وأن هذا الوضع سيؤدي حتمًا إلى موجة جديدة من العنف”.

وأوضحت أن “إسرائيل هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن الوضع الذي سيتشكل جراء ذلك”.

ودعت الخارجية الروسية الجانب الإسرائيلي إلى وقف أعماله العسكرية على الفور.

ورأت أن “هذا الأمر من شأنه أن يوقف إراقة الدماء، ويهيئ الظروف لحل سياسي ودبلوماسي”.

كما شددت على ضرورة “أن يبذل الأعضاء المسؤولون في المجتمع الدولي قصارى جهدهم لمنع انزلاق المنطقة إلى صراع مسلح واسع النطاق”.

وظهر السبت، أعلن حزب الله رسميًّا استشهاد أمينه العام، في غارات إسرائيلية استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية، مساء الجمعة.

وقبل ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي تمكنه من القضاء على نصر الله، في غارة جوية شنتها مقاتلات “إف 35” على هدف بمنطقة حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية، المعقل الرئيسي لحزب الله.

ومنذ 23 من سبتمبر/أيلول الجاري، يشن الجيش الإسرائيلي أعنف وأوسع هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، أسفر حتى صباح السبت عن 783 شهيدًا بينهم أطفال ونساء، و2312 جريحًا.