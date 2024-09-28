شاهد: هروب الإسرائيليين إلى الملاجئ بعد تفعيل صفارات الإنذار في تل أبيب بسبب صاروخ أُطلق من اليمن

قال الجيش الإسرائيلي، السبت، إنه اعترض خارج حدود البلاد، صاروخ أرض-أرض أُطلِق من اليمن، وذلك عقب تفعيل صفارات الإنذار بمنطقة وسط البلاد.

وأفاد الجيش، في بيان أول، بأن صفارات الإنذار دوت في تل أبيب إثر إطلاق صاروخ من اليمن نحو وسط البلاد.

وقال لاحقًا في بيان آخر “متابعة للإنذارات، تم اعتراض صاروخ أرض-أرض أُطلِق من اليمن خارج حدود الدولة”.

وأظهر مقطع فيديو هروب المستوطنين باتجاه الملاجئ بعد تفعيل صفارات الإنذار في تل أبيب وهلعهم.