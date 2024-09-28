شاهد: هروب الإسرائيليين إلى الملاجئ بعد تفعيل صفارات الإنذار في تل أبيب بسبب صاروخ أُطلق من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، اعتراضه صاروخا، قال إنه أطلق من اليمن، نحو وسط البلاد، بحسب بيان رسمي، سبقها تفعيل صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب الكبرى تسبب بحالة ذعر وسط الإسرائيليين.

وأفاد الجيش، في بيان أول، بأن صفارات الإنذار دوت في تل أبيب إثر إطلاق صاروخ من اليمن نحو وسط البلاد.

وقال لاحقًا في بيان آخر “متابعة للإنذارات، تم اعتراض صاروخ أرض-أرض أُطلِق من اليمن خارج حدود الدولة”.

وقبل إعلان الجيش الإسرائيلي، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها صحيفة يديعوت أحرونوت، أن صافرات الإنذار دوت في منطقة تل أبيب الكبرى (غوش دان)، كما سمعت أصوات انفجارات في المنطقة.

وبحسب مقاطع مصورة نشرتها وسائل إعلام عبرية، من بينها القناة 12، ومقاطع أخرى لناشطين إسرائيليين وفلسطينيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تسبب دوي صافرات الإنذار في منطقة تل أبيب ومحيطها، جراء إطلاق صاروخ من اليمن، بحالة ذعر بين الإسرائيليين، في الشوارع والشواطئ ومطار بن غوريون.

وهذا الصاروخ الثاني الذي يعلن الجيش الإسرائيلي إطلاقه من اليمن، خلال أقل من 48 ساعة، حيث اعترض نظام القبة الحديدية الإسرائيلي، فجر الجمعة، صاروخا آخر أطلق من اليمن، ما أدى لوقوع عدد من الإصابات في صفوف الإسرائيليين جراء التدافع نحو الملاجئ والفزع.

وفي 15 من سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، نحو منطقة تل أبيب الكبرى، وانفجر جزء منه بمنطقة مفتوحة.

وأصيب حينها 9 إسرائيليين بجروح طفيفة، جراء تدافعهم نحو الملاجئ، بعد إطلاق صافرات الإنذار، بحسب هيئة البث الرسمية.

وتضامنا مع غزة التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي.

ومع تدخل واشنطن ولندن عبر تحالف يشن ضربات على مواقع للحوثيين في اليمن، واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/ كانون الثاني، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

ومؤخرا، قالت الجماعة إنها ستوسع الضربات لـتشمل السفن المرتبطة بالعدو المارة في المحيط الهندي عبر طريق رأس الرجاء الصالح.