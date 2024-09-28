قطر أول بلد عربي ينضم إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية.. إليك التفاصيل

أعلن ماجد الأنصاري، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تطبيق إعفاء المواطنين القطريين من تأشيرة الدخول إلى الأراضي الأمريكية.

وكان وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس، قد أعلن الثلاثاء الماضي، إدراج دولة قطر في برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة.

وستكون قطر أول بلد عربي، والعضو رقم 42 بالعالم في برنامج الإعفاء من التأشيرة.

وأوضح الأنصاري خلال الإحاطة الأسبوعية التي تعقدها وزارة الخارجية أن إدراج دولة قطر في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية يعكس مستوى العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، ويأتي تتويجا للعلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وأشار الأنصاري إلى كون دولة قطر في مقدمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال الأمن والسلامة، بحسب المؤشرات الدولية، بجانب التزامها بمعايير عالمية في المجالات الأمنية.

مع اقتراب تطبيق نظام الإعفاء من التأشيرة الأميركية للمواطنين القطريين، تعرف على الإجراءات المطلوبة للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. #الخارجية_القطرية pic.twitter.com/YkKZktTuSH — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) September 25, 2024

إعفاءات

وكانت اليابان قد أعلنت قبل أشهر عن إعفاء المواطنين القطريين من التأشيرة، وأعلنت الحكومة البريطانية أن المواطنين القطريين هم أول من سيطبق عليهم برنامج تصريح السفر الإلكتروني الجديد، الذي يخفف من الأعباء والإجراءات، وكذلك أوزباكستان، التي أعلنت في أغسطس/آب 2023، رفع الحاجة إلى التأشيرة عن القطريين.

من جانبه صرح مصدر مسؤول بإدارة الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية القطرية بأن كل من يحمل جواز سفر قطريًّا سيتمكن قريبًا من التقدم بطلب للسفر إلى الولايات المتحدة للحصول على تصريح سفر لأغراض السياحة والإقامة لمدة 90 يوما، غير قابلة للتمديد، صلاحيته سنتان، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني esta.cbp.dhs.gov أو تطبيق الهاتف المحمول ESTA Mobile.

وأكد المصدر أن تصريح السفر يعتبر لاغيًا عند انتهاء صلاحية جواز السفر، موضحًا أنه سيتم الإعلان عن بدء تطبيق البرنامج ومتطلباته في حينه.

وفي المقابل سيتمتع مواطنو الولايات المتحدة بالامتيازات ذاتها عند السفر إلى دولة قطر.