نتنياهو: القضاء على نصر الله خطوة ضرورية نحو تغيير توازن القوى في الشرق الأوسط (فيديو)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، إن اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله نقطة تحوُّل تاريخية.

وزعم نتنياهو في بيان أن حسن نصر الله “كان المحرك الرئيسي لمحور الشر الإيراني”، مضيفًا أن القضاء عليه “كان خطوة ضرورية نحو تغيير توازن القوى في الشرق الأوسط”.

وأشار إلى أن اغتيال نصر الله “كشف للإيرانيين وللشرق الأوسط بأسره أن إسرائيل عازمة على استهداف من يستهدفها”، قائلًا إنه “لا يوجد مكان في إيران أو الشرق الأوسط لا تصل إليه يد إسرائيل الطويلة”.

وأكد نتنياهو أن إسرائيل حققت “إنجازات كبيرة”، لكنه استدرك أن أمامها “تحديات ضخمة خلال الفترة المقبلة”.

وشدّد على أنه عازم على مواصلة استهداف أعداء إسرائيل وإعادة المواطنين وكل المخطوفين إلى منازلهم.