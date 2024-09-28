وكالة إيرانية: استشهاد قائد بالحرس الثوري مع نصر الله

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن قائدًا بارزًا بالحرس الثوري اغتيل في الهجوم الذي استهدف الضاحية الجنوبية، أمس الجمعة، وأسفر عن استشهاد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.

وقالت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، اليوم السبت، إن “نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية لشؤون العمليات العميد عباس نيلفروشان استشهد في هجوم الاحتلال” على ضاحية بيروت الجنوبية.

وأكد حزب الله، ظهر اليوم السبت، استشهاد أمينه العام حسن نصر الله في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية، مساء الجمعة.

وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال حسن نصر الله في الغارة على الضاحية، مضيفًا أن القيادي الكبير في حزب الله علي كركي قُتل أيضًا بهجوم في بيروت.

وفي طهران، قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إن “مصير هذه المنطقة ستحدده قوى المقاومة وعلى رأسها حزب الله”.

وأضاف أن “شعب لبنان لم ينس أنه في يوم من الأيام، كان جنود الكيان الغاصب يسيطرون على طول الطريق إلى بيروت، وكان حزب الله هو الذي قطع ساقهم”.

وتوعد خامنئي بأن “لبنان اليوم سيجعل العدو المعتدي الخبيث والشرير يندم على فعلته”.