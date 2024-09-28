يديعوت أحرونوت تكشف تفاصيل اغتيال حسن نصر الله

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، تم بإلقاء 80 طنًّا من القنابل على مكان وجوده بضاحية بيروت الجنوبية.

ونقلت الصحيفة عن جيش الاحتلال قوله “استنادًا إلى معلومات دقيقة من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، نفذت طائرات سلاح الجو ضربة دقيقة على المقر المركزي لمنظمة حزب الله، الذي كان يقع تحت الأرض مخبأً تحت مبنى سكني في منطقة الضاحية الجنوبية ببيروت”.

“قنابل خارقة للتحصينات”

وأوضحت الصحيفة أنه تم اختيار قنابل خارقة للتحصينات لاستهداف ملجأ نصر الله، وأن صورًا من موقع الهجوم أظهرت أعمدة من النيران نتيجة الضربة، في حين بقيت المباني المحيطة بها سليمة في الغالب، وذلك لتقليل الأضرار الجانبية، وفق زعمها.

وعقب إطلاق المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 عملية طوفان الأقصى على مستوطنات غلاف غزة، أطلق حزب الله اللبناني بدوره عمليات قصف متواصلة من جنوب لبنان باتجاه الجبهة الشمالية للأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما سمّاه جبهة إسناد لغزة.

وقد شنّ جيش الاحتلال غارات في مناسبات عدة على الأراضي اللبنانية بعضها استهدف ما قال إنه أهداف عسكرية تابعة لحزب الله، وبعضها استهدف قياديين في الحزب أغلبهم تم اغتيالهم بقصف للضاحية الجنوبية من بيروت.