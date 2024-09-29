إسرائيل تكثّف غاراتها على الضاحية الجنوبية وإيران تدعو إلى جلسة طارئة في مجلس الأمن

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قصفه العنيف على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت ومدينة صور ومناطق في جنوبي وشرقي البلاد.

وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، في وقت مبكر من فجر الأحد، أهدافًا عدة في الضاحية الجنوبية لبيروت، مما أدى إلى اندلاع النيران بالمواقع المستهدَفة، ودمار كبير بالمباني المستهدَفة والمحيطة بها.

وفي مناطق جنوبي لبنان، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي مركزًا للدفاع المدني تابعًا لجمعية كشافة الرسالة الإسلامية في بلدة طيردبا، مما أدى إلى استشهاد 4 وإصابة آخرين، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

واستهدفت غارة إسرائيلية منزلًا في بلدة العين بالبقاع الشمالي شرقي لبنان، وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بانتشال جثث 6 جراء الغارة، في حين لا تزال أعمال الإنقاذ مستمرة لانتشال جثث الـ5 الآخرين.

كما استهدف الجيش الإسرائيلي بسلسلة غارات عنيفة ومكثفة مدينة صور وبلدتَي كفر شوبا وكفر كلا (جنوب) ومدينة الهرمل ومحيطها (شرق).

ومنذ فجر السبت، كثف الطيران الحربي الإسرائيلي بشكل غير مسبوق منذ حرب يوليو/تموز 2006، غاراته على الضاحية الجنوبية لبيروت، وبلدات عدة جنوبي البلاد.

جلسة طارئة بمجلس الأمن

بدورها، دعت إيران، مساء أمس السبت، إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن تصرفات إسرائيل في لبنان وفي مختلف أنحاء المنطقة.

جاء ذلك في رسالة وجّهها المبعوث الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد عرفاني إلى المجلس المكون من 15 عضوًا بعد أن اغتالت إسرائيل الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.

وورد في الرسالة “تحذر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة من أي هجوم على مقارها الدبلوماسية وممثليها في انتهاك للمبدأ الأساسي المتمثل في حرمة المقرات الدبلوماسية والقنصلية، وتؤكد أنها لن تتسامح مع أي تكرار لمثل هذا العدوان”.

وقال عرفاني “إيران لن تتردد في ممارسة حقوقها المتأصلة بموجب القانون الدولي في اتخاذ كل الإجراءات للدفاع عن مصالحها الوطنية والأمنية الحيوية”.

وأمس السبت، أكد حزب الله اغتيال أمينه العام حسن نصر الله في غارة إسرائيلية استهدفت المكان الذي كان يوجد به، كما أدت الغارة إلى مقتل قادة آخرين.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن عباس نيلفوروشان نائب قائد الحرس الثوري الإيراني قُتل في الغارة التي استهدفت مكان نصر الله.