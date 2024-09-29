“الثار”.. “المقاومة الإسلامية في العراق” تعلن مهاجمة “أهداف حيوية” في إسرائيل (فيديو)

قالت “المقاومة الإسلامية في العراق” إن مقاتليها شنوا هجمات عدة بواسطة الطيران المسيَّر ضد أهداف حيوية في مناطق مختلفة في إسرائيل “مقاومة للاحتلال (الإسرائيلي)، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ”.

وقالت في بيانات منفصلة إنها هاجمت “هدفًا حيويًّا في تل أبيب بأراضينا المحتلة” بالطيران المسيَّر، صباح يوم السبت.

ونشرت “المقاومة الإسلامية في العراق” مقطعًا مصورًا تظهر في بدايته صورة للقائد العسكري البارز في حزب الله إبراهيم عقيل، الذي اغتالته إسرائيل مؤخرًا. ويظهر مكتوبًا على الصورة “ثأر للقائد الجهادي الكبير الحاج إبراهيم محمد عقيل (الحاج عبد القادر)”. ثم يعرض المقطع عملية الإطلاق.

كما قالت “المقاومة الإسلامية في العراق”، يوم السبت، إن مقاتليها هاجموا “هدفًا حيويًّا في أم الرشراش (إيلات) في أراضينا المحتلة بواسطة الطيران المسيَّر”.

وأعلنت في بيانات منفصلة أنها هاجمت بالطيران المسيَّر “هدفًا حيويًّا في الجولان المحتل”، كما أعلنت مهاجمة 3 أهداف حيوية في شمالي وجنوبي إسرائيل.