الجيش الإسرائيلي يعلن عن عملية اغتيال جديدة لمسؤول في حزب الله

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه اغتال مسؤولا في الوحدة الكيميائية لـحزب الله بغارة جوية على ضاحية بيروت الجنوبية.

وأضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن هدف الهجوم الجوي على ضاحية بيروت هو مسؤول في الوحدة الكيميائية لحزب الله، دون تسميته.

وأكدت أن تلك الوحدة مسؤولة عن مختبرات المتفجرات وإنتاج الصواريخ.

وسبق أن قالت وكالة أنباء لبنان الرسمية، إن غارة عنيفة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على منطقة بين الشياح والغبيري في الضاحية الجنوبية (لبيروت)، وارتفعت سحب الدخان في سماء المنطقة.

في سياق متصل، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، الأحد، إن 20 شخصا بينهم قادة من حزب الله، قُتلوا في الهجوم الذي شنته طائراته الجمعة، على الضاحية الجنوبية والذي أسفر أيضا عن استشهاد الأمين العام للحزب حسن نصر الله، وعلي كركي قائد جبهة الجنوب وهو أحد القادة البارزين في التنظيم.

وأشار أنه من بين قادة حزب الله البارزين الذين تم القضاء عليهم، إبراهيم حسين جزيني قائد وحدة تأمين نصر الله، وسمير توفيق ديب مستشار نصر الله لسنوات عديدة، وعبد الأمير محمد صبليني مسؤول بناء القوة في حزب الله، وعلي نايف أيوب مسؤول إدارة النيران في التنظيم، وفق ادعائه.

وسبق أن نعى حزب الله في بيانات منفصلة كلا من نصر الله وكركي، إلى جانب القيادي نبيل قاووق، فيما لم يصدر عنه تعقيب فوري بشأن بقية الأسماء التي أوردها بيان الجيش الإسرائيلي.