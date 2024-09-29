المجازر مستمرة.. عشرات الشهداء والجرحى إثر استهداف الاحتلال مناطق عدة في غزة (فيديو)

ذكرت مصادر في قطاع غزة للجزيرة مباشر أن نحو 28 شخصا استشهدوا فيما أصيب العشرات، يوم الأحد، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمناطق عدة في القطاع.

واستهدفت قوات الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد 6 أشخاص وإصابة عدد آخر.

كما استهدفت مقاتلات الاحتلال منزل لعائلة سمور في منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة، مما أسفر عن شهيدين وعدد من الجرحى بينهم أطفال.

واستشهد 4 من النازحين وأصيب 15 آخرون، معظمهم من الأطفال والنساء، إثر قصف قوات الاحتلال مدرسة أم الفحم الثانوية في بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.

كما استشهد ثلاثة، مساء اليوم الأحد، إثر قصف مقاتلات الاحتلال محيط متنزه البلدية، وسط مدينة غزة.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة، منذ بدء الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى أكثر من 41 ألفا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بلغت حصيلة الإصابات أكثر من 96 ألفا.

ولا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.