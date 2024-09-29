“المقاومة الإسلامية” بالعراق تقصف “هدفا حيويا” في إيلات وتتوعد إسرائيل (شاهد)

أعلنت “المقاومة الإسلامية” في العراق، اليوم الأحد، أنها استهدفت بطائرة مسيّرة “هدفًا حيويًّا” في إيلات جنوبي إسرائيل.

وقالت المقاومة الإسلامية في بيان نشرته عبر تليغرام “استمرارًا لنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الأحد هدفًا حيويًّا في أم الرشراش (إيلات) بأراضينا المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر”.

وأكدت المقاومة الإسلامية في بيانها “استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة”.

وهذه المرة الثانية خلال أسبوع، التي يتم فيها استهداف مدينة إيلات بطائرة مسيّرة من العراق.

وتضم “المقاومة الإسلامية” في العراق فصائل عدة، أبرزها كتائب حزب الله والنجباء وكتائب سيد الشهداء، وهي ثلاثة فصائل مستهدَفة بعقوبات أمريكية.

اعتراض مسيّرة

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال، اليوم، اعتراض سفينة صواريخ تابعة له في منطقة البحر الأحمر طائرة مسيّرة كانت في طريقها نحو إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، في بيان عبر منصة إكس “اعترضت صباح اليوم سفينة صواريخ من طراز ساعار 4.5 خارج حدود الدولة في منطقة البحر الأحمر مسيّرة كانت في طريقها نحو الأراضي الاسرائيلية”، دون مزيد من التفاصيل.

#عاجل سفينة صواريخ اعترضت مسيرة معادية كانت في طريقها نحو الأراضي الاسرائيلية* اعترضت في وقت سابق صباح اليوم سفينة صواريخ من طراز ساعار 4.5 خارج حدود الدولة في منطقة البحر الأحمر مسيرة كانت في طريقها نحو الأراضي الاسرائيلية pic.twitter.com/xfHHGDG1cN — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 29, 2024

حريق في إيلات

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية بينها القناة 12 قد أفادت، الأربعاء الماضي، بوقوع إصابتين واندلاع حريق في ميناء إيلات، جراء سقوط شظايا طائرة مسيّرة جرى اعتراضها في سماء المدينة، في هجوم تبنته أيضًا المقاومة الإسلامية بالعراق.

ويأتي هذا الهجوم الجديد من المقاومة الإسلامية في ظل التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق على لبنان، واغتيال الأمين العام لحزب الله في لبنان حسن نصر الله، والحرب المستمرة على غزة التي بدأت منذ نحو عام.