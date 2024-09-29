شاهد: لحظة انفجار طائرة مسيّرة قادمة من العراق في إيلات جنوبي إسرائيل

وثقت كاميرات مراقبة، لحظة انفجار طائرة مسيرة من العراق في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل، مساء اليوم الأحد.

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق قد أعلنت أنها هاجمت، بواسطة سرب من الطائرات المسيّرة، هدفين منفصلين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضافت في بيانها أن ذلك يأتي في إطار “مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لفلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ”.

وأكد البيان على “استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة”.

كما نشرت المقاومة الإسلامية في العراق فيديو لإطلاق صواريخ “الأرقب” باتجاه هدفين منفصلين في إسرائيل.

بيانات قوات الاحتلال

في المقابل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتراض إحدى سفنه الحربية طائرة مسيرة فوق البحر الأحمر كانت في طريقها إلى مدينة إيلات جنوبي إسرائيل.

جاء ذلك في بيان للجيش بعدما ذكر، صباح الأحد، اعتراضه في منطقة البحر الأحمر طائرة مسيرة كانت في طريقها نحو إسرائيل.

وقال بيان الجيش: “اعترضت صباح اليوم (الأحد) سفينة صواريخ من طراز ساعر 4.5، خارج حدود الدولة، في منطقة البحر الأحمر، مسيرة كانت في طريقها نحو الأراضي الإسرائيلية”.

وفي بيان جديد، أفاد الجيش مساء الأحد، أن سفينة صواريخ تابعة للبحرية اعترضت طائرة بدون طيّار في البحر الأحمر خارج أراضي إسرائيل، وأوضح البيان أن الطائرة كانت في طريقها إلى إيلات.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد ذكرت قبل صدور بيان الجيش، اعتراض الدفاعات الإسرائيلية صاروخا فوق إيلات، دون إطلاق صافرات الإنذار.

كما يستمر دوي صفارات الإنذار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إثر إطلاق حزب الله مئات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات، وسط تعتيم إسرائيلي على الخسائر البشرية والمادية.

العدوان الإسرائيلي على لبنان

يأتي ذلك بالتزامن مع تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 23 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعنف وأوسع هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، ما أسفر عن 895 شهيدا بينهم أطفال ونساء، و2584 جريحًا، ونزوح نحو مليون مواطن خارج أراضيهم.