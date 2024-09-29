بصواريخ ومسيّرات.. حزب الله يقصف مستوطنات ومعسكرات إسرائيلية (فيديو)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، استهداف مدينة صفد (شمال)، ومستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية، ردا على الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان منذ 23 سبتمبر/أيلول الجاري.

وبث الإعلام الحربي التابع للحزب مقطع فيديو يظهر عملية استهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية ‏في قاعدة دادو ومنطقة صفد في شمال إسرائيل، براجمة صواريخ، بتاريخ 26 سبتمبر الجاري.

وقال الحزب في سلسلة بيانات إن مقاتليه استهدفوا قاعدة زوفولون العسكرية (شمالي إسرائيل) بصواريخ، وقصفوا موقع السماقة في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية، وأصابوه إصابة مباشرة.

وأضاف الحزب أن مقاتليه استهدفوا “تجمعا لجنود العدو في مستعمرة شتولا بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيه إصابات مؤكدة”.

وشن مقاتلو الحزب هجوما جويا بسرب من ‏المسيرات الانقضاضية على معسكر ألياتكيم، مستهدفين ‏أماكن تموضع واستقرار ضباطه وجنوده.

وأفاد بيان بأنه بعد مراقبة ومتابعة لقوة إسرائيلية، ولدى دخولها إلى موقع راميا، استهدفها مقاتلو الحزب بـقذائف المدفعية، وحققوا فيها إصابات مباشرة.

وأضاف أن مقاتليه قصفوا صفد (تحتضن مقر القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي) ومستوطنات سونوبار، وروش بينا، وساعر بصواريخ، كما استهدفوا بصواريخ معسكر أوفيك وتحركات لجنود الاحتلال في مستوطنة المنارة.

وأكد حزب الله في بياناته أن تلك الهجمات تأتي “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين”.

ويكثف حزب الله هجماته غداة الإعلان عن اغتيال أمينه العام حسن نصر الله، في غارة شنتها مقاتلات، على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.