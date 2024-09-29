بعد 16 عاما.. اعتراف إسرائيلي للمرة الأولى باغتيال “الثعلب” عماد مغنية

اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت بأن إسرائيل كانت وراء اغتيال عماد مغنية، القائد العسكري السابق لحزب الله، في عام 2008.

جاء ذلك خلال مقابلة مع القناة 13 الإسرائيلية، مساء أمس السبت، وكان أولمرت يشغل منصب رئيس الوزراء وقت حدوث عملية الاغتيال.

وكان مغنية، القائد العسكري لحزب الله، قد اغتيل بانفجار سيارة في سوريا قبل 16 عامًا.

وفي عام 2015، أفيد بأن الاغتيال كان عملية مشتركة بين وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية والاستخبارات الإسرائيلية (الموساد)، حسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، إلا أن إسرائيل لم تعلن رسميًّا مسؤوليتها.

وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أولمرت حينها بيانًا ينفي فيه ضلوعه في العملية، قائلًا “إسرائيل ترفض أي محاولة من الجماعات الإرهابية إلصاق أي مشاركة لها بالحادث”.

اعتراف لأول مرة

وقال أولمرت “لم نتحدث عن ذلك في الماضي، ولكن أعتقد أنه يمكننا اليوم الاعتراف بهذه الحقيقة”.

وأضاف “قمنا بالتخلص من أعظم قاتل، والأكثر تفجيرًا كانوا يمتلكونه، الذي بنى الجيش بالكامل: عماد مغنية. كانت عملية تمت في دولة أخرى، وليس في الدولة التي كان يعيش فيها، وليس في لبنان، بل في دولة أخرى، وكانت هناك ظروف مثيرة لا أستطيع التحدث عنها، ولا أريد الحديث عنها”.

وعندما سئل عن مزيد من التفاصيل، أكد أولمرت أن مغنية توفي بالفعل بسبب انفجار، حيث وُضعت متفجرات تحت مؤخرة السيارة.

من هو عماد مغنية؟