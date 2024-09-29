“تحركات غريبة أعقبها انفجار”.. شهادات يرويها أهالي جنين عن وحشية الاحتلال (فيديو)

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها، متسببًا في حرق وتدمير منازل المواطنين، وفق شهادات أهالي الحي.

وقال أحمد السعدي، أحد سكان المخيم “فجأة اقتحموا المخيم وقاموا بتفتيش المنازل، وبعد ربع ساعة تفجر منزل أحد السكان دون إخبار الأهالي بأمر التفجير”، موضحًا “أصحاب المنزل بخير لم يصبهم شيء الحمد لله، ولكن حاليًّا هم مشرّدون كل شخص بمنطقة”.

“حركة غريبة”

وتحدثت مها فريحات، إحدى سكان المدينة، عن اللحظات الأولى لاقتحام جيش الاحتلال “كنا قاعدين بمنزل جيراننا، وإذ نتفاجئ بدخول الجيش على المنزل، ويأمرنا أن نجلس جميعنا بالمطبخ رافعين أيدينا، حتى انتهى من تفتيشه للمنزل، ومن ثم خرج ولم يحذرنا من وجود تفجير للمنزل المجاور”.

وأضافت “بعد خروج الجيش من المنزل، شعرنا بحركة غريبة للجيش تحت المنزل، وفجأة سمعنا صوت انفجار كبير، وانقلب البيت رأسًا على عقب، وانفجروا الأطفال بالبكاء، وصار عندنا إصابتين من الشظايا”.

“سنبقى صامدين”

وفي السياق ذاته، قال فوزي طالب، أحد شهود العيان على جرائم الاحتلال “قبل 20 يومًا، قام جيش الاحتلال بتفجير منزل ابن أخي في الحي، ولم يكتفِ الجيش بهذا الدمار، فقد جاء اليوم وقام بحرق المنزل وتحويله إلى رماد”.

وأكد فوزي هدف الاحتلال من تلك الممارسات “الجيش يقوم بتفجير وحرق ودمار المنازل كيفما يشاء، ولا أحد يحاسبه، وهذه عمليات تهجير لأهالي المخيم، ولكن نحن سنبقى صامدين في منازلنا”.

وبعزيمة وإصرار، تقف الحاجة عدلة طالب قائلة “البيوت فدا الشباب، كل تعبنا في بناء البيوت نفقده في لحظة، ولكن كل هذا باقي عند رب العالمين وفدا المقاومة”.