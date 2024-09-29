حزب الله يقصف طبريا ويستهدف معسكرا إسرائيليا برشقات من صواريخ “فادي” (شاهد)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، استهداف معسكر “أوفيك” الإسرائيلي برشقة من صواريخ “فادي 1″.

وقال الحزب، في بيان مقتضب “إن ذلك جاء دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين”.

ويعد صاروخ “فادي 1” جزءًا من ترسانة الصواريخ التي تهدف إلى تعطيل الأنظمة الدفاعية واستهداف القواعد البعيدة عن الخطوط الأمامية، ويصل مداه إلى 70 كيلو مترًا ويحمل رأسًا متفجرة تزن 83 كيلو غرامًا.

سقوط 13 صاروخًا في إسرائيل

بدورها، ذكرت القناة “13” الإسرائيلية، الأحد، أن صافرات الإنذار دوت في طبريا، مشيرة إلى أن 8 صواريخ عبرت من لبنان سقطت في مناطق مفتوحة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن حوالي 8 قذائف، تم إطلاقها من لبنان، سقطت في المنطقة المحيطة بمدينة طبريا بشمال إسرائيل، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

وأظهرت مشاهد متداولة، لحظة سقوط صواريخ حزب الله بالقرب من طبريا.

كما أعلن جيش الاحتلال أن 5 صواريخ، تم إطلاقها من لبنان، سقطت في مناطق مفتوحة بالقرب من بحر الجليل، وذلك في أعقاب انطلاق صفارات الإنذار، في المنطقة وفي جنوب مرتفعات الجولان.

وكانت إسرائيل قد ذكرت في وقت سابق أن صفارات الإنذار دوت في المناطق المحيطة من شمال إسرائيل.

وتأتي عملية حزب الله بعد يوم من إعلان الحزب اغتيال أمينه العام حسن نصر الله في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت، وذلك بعد سلسلة من الاغتيالات لقيادات الصف الأول والثاني للحزب.