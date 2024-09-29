حزب الله يقصف طبريا ويستهدف معسكرا إسرائيليا برشقات من صواريخ “فادي” (شاهد)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، استهداف معسكر “أوفيك” الإسرائيلي برشقة من صواريخ “فادي 1″.

وقال الحزب في بيان مقتضب “إن ذلك جاء دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين”.

ويُعَد صاروخ “فادي 1” جزءًا من ترسانة الصواريخ التي تهدف إلى تعطيل الأنظمة الدفاعية واستهداف القواعد البعيدة عن الخطوط الأمامية، ويصل مداه إلى 70 كيلو مترًا، ويحمل رأسًا متفجرة تزن 83 كيلوغرامًا.

سقوط 13 صاروخًا في إسرائيل

بدورها، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، الأحد، أن صفارات الإنذار دوت في طبريا، مشيرة إلى أن 8 صواريخ عبرت من لبنان سقطت في مناطق مفتوحة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن 8 قذائف أُطلِقت من لبنان، سقطت في المنطقة المحيطة بمدينة طبريا بشمالي إسرائيل، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

وأظهرت مشاهد متداولة لحظة سقوط صواريخ حزب الله بالقرب من طبريا.

كما أعلن جيش الاحتلال أن 5 صواريخ أُطلِقت من لبنان، سقطت في مناطق مفتوحة بالقرب من بحر الجليل، وذلك في أعقاب انطلاق صفارات الإنذار في المنطقة وفي جنوب مرتفعات الجولان.

وكانت إسرائيل قد ذكرت في وقت سابق أن صفارات الإنذار دوت في المناطق المحيطة من شمالي إسرائيل.

وتأتي عملية حزب الله بعد يوم من إعلان الحزب اغتيال أمينه العام حسن نصر الله في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت، وذلك بعد سلسلة من الاغتيالات لقادة الصف الأول والثاني للحزب.