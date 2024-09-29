“دمّنا غالي”.. لبنانيون ينددون باغتيال حسن نصر الله ويؤكدون دعمهم للمقاومة (فيديو)

أدان عدد من المواطنين اللبنانيين عملية اغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في قصف إسرائيلي استهدف مقر قيادة الحزب في ضاحية بيروت الجنوبية، يوم الجمعة الماضي.

وقال أحد المواطنين إن خبر اغتيال نصر الله كان صادمًا وصعبًا، مؤكدًا أن الشعب اللبناني متكاتف ومتوحد لدعم المقاومة.

“متمسكون بالمقاومة”

في حين وجّه آخرون “التهنئة للأمة الإسلامية والعربية وأحرار العالم، لاستشهاد الأمين العام لحزب الله”، مشددين على أن المقاومة اللبنانية سوف تواصل مسيرتها على نهج حسن نصر الله.

ورأى المواطنون أن نصر الله دفع حياته ثمنًا لحمله راية المقاومة وقضية فلسطين، مؤكدين “سنبقى على العهد متمسكين بالمقاومة حتى تحرير كامل فلسطين وكامل الأراضي اللبنانية”.

“دمّنا غالي”

كما وجّه أحد المواطنين رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي، قائًلا “دمنا غالي كتير، وإحنا ما زلنا واقفين على رجلينا ومرفوعين الرأس وبندعم المقاومة، والشعب اللبناني لا يُشترى بالمال ولا يغيّر مبدأه، وسننتصر بإذن الله”.

كان حزب الله قد أكد، أمس السبت، استشهاد أمينه العام حسن نصر الله، في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية، مساء الجمعة.