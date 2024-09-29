“دم واحد وهم واحد”.. فلسطينيون يتضامنون مع لبنان من أمام منازلهم المدمرة في غزة (فيديو)

شارك عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة في وقفة تضامنية دعما للبنان إثر الهجمات الإسرائيلية التي خلفت مئات الشهداء وآلاف الجرحى والمصابين منذ 17 سبتمبر/أيلول 2024، واغتيال العشرات من قادة حزب الله اللبناني.

ورفع المشاركون في وقفة نظمت أمام منازلهم التي دمرتها إسرائيل خلال الحرب بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة، العلمين اللبناني والفلسطيني.

وحملوا لافتات كُتب على بعضها “لبنان وغزة جرح نازف”، و”لبنان وفلسطين دم واحد وهم واحد”، و”فلسطين ولبنان صخرة صمود لن تنكسر”.

وردد المتضامنون شعارات منددة بالحرب الإسرائيلية على كل من لبنان وغزة، وأكدوا خلال الوقفة على التضامن مع لبنان “الذي وقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في غزة والضفة”.

وأكدوا أن “اغتيال القادة لن يوقف المقاومة ولن يُثني نضال الشعبين الفلسطيني واللبناني عن السعي لنيل الحرية، وأن الاغتيال الذي تعرض له حسن نصر الله، زعيم حزب الله اللبناني ليس إلا سياسة فاشية غادرة تستهدف المقاومة”.