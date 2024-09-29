شاهد: اعتراض طائرتين مسيّرتين في سماء نهاريا شمالي إسرائيل

قال الجيش الإسرائيلي، السبت، إنه اعترض طائرتين مسيّرتين أُطلِقتا من جنوبي لبنان، نحو الجليل الغربي.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي عبر منصة إكس أن الدفاعات الجوية اعترضت طائرتين مسيّرتين أُطلِقتا من جنوبي لبنان باتجاه الجليل الغربي.

وأشارت إلى أن صفارات الإنذار دوت جراء اعتراض الطائرتين.

ولم تذكر الإذاعة ما إذا كانت قد وقعت إصابات أو أضرار مادية جراء اعتراض الطائرتين المسيّرتين.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل تصاعدًا ميدانيًّا كبيرًا خلال اليومين الأخيرين، بعد أن نفذ الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، غارات عنيفة في الضاحية الجنوبية لبيروت، تبيَّن لاحقًا أنها استهدفت الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله.

وأدى استهداف الضاحية الجنوبية، مساء الجمعة، إلى استشهاد وإصابة المئات، بينهم مدنيون.

ومنذ الاثنين، يشن الجيش الإسرائيلي أعنف وأوسع هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام.