شاهد: اللحظات الأولى لغارات إسرائيلية على اليمن (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على أهداف في الحديدة ورأس عيسى باليمن، اليوم الأحد.

وقال الجيش في بيان إن عشرات الطائرات شاركت في تنفيذ الغارات، مشيرا إلى مشاركة طائرات تزويد بالوقود في الهجوم.

وأضاف البيان أن الغارات استهدفت بنية تحتية وموانئ تستخدم في نقل الأسلحة الإيرانية ومحطات توليد كهرباء وميناء بحريا يستخدم لاستيراد النفط.

وذكر البيان أن الغارات تأتي ردا على الهجمات الأخيرة التي نفذها الحوثيون ضد إسرائيل.

من جهتها، قالت قناة المسيرة التابعة لجماعة “أنصار الله” الحوثية إن الغارات الإسرائيلية استهدفت مينائي الحديدة ورأس عيسى ومحطتي كهرباء “الحالي” و”الكثيب”.

وقال الناطق الرسمي للحوثيين محمد عبد السلام، إن الغارات الإسرائيلية الجديدة “محاولة لكسر قرار اليمن بمساندة غزة”.

وأضاف في تصريح على تلغرام “إن العدوان الصهيوني المدعوم أمريكيا مدان ومستنكر ومرفوض ولا يمكن أن يؤثر على إرادة الشعب اليمني، وهي إرادة أقوى من هذه الغطرسة الإسرائيلية الأمريكية ضد شعوب المنطقة”.

وتابع “كما أن هذا العدوان الإسرائيلي على اليمن يكرس الدور اليمني المبدئي تجاه فلسطين وغزة، وما يؤكد عليه الشعب اليمني في مظاهراته المليونية الأسبوعية أنه لن يتخلى عن غزة ولبنان”.

وأعلن الحوثيون، امس السبت، أنهم قصفوا مطار “بن غوريون” في تل أبيب أثناء وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأكدوا أن هجماتهم ستستمر “حتى يتوقف العدوان على غزة ولبنان”.