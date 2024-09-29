شقيقة علاء عبد الفتاح: السلطات المصرية ترفض الإفراج عنه رغم انتهاء مدة عقوبته اليوم (شاهد)

اتهمت أسرة المعارض المصري البريطاني علاء عبد الفتاح المسجون في مصر، اليوم الأحد، السلطات المصرية برفض الإفراج عنه رغم انقضاء مدة عقوبته كاملة.

وقالت شقيقته منى سيف، في مقطع فيديو بثته على وسائل التواصل الاجتماعي، إن السلطات المصرية “رفضت طلبًا” لاحتساب أول عامين أمضاهما في الحبس الاحتياطي ضمن مدة العقوبة وإطلاق سراحه “اليوم” في 29 من سبتمبر/أيلول، معتبرة أن ذلك مخالف للقانون.

وأضافت منى أن السلطات احتسبت فترة سجنه بدءًا من تاريخ التصديق على الحكم الصادر في حقه، وبالتالي اعتبرت أن تاريخ الافراج عنه هو يناير/كانون الأول 2027 .

بدوره، أكد المحامي والحقوقي خالد علي، تصريحات منى، وقال إن علاء كان من المفترض أن يخرج اليوم الأحد بعد أن قضى 5 سنوات بالحبس، وهي المدة المحكوم بها عليه.

وأضاف في منشور عبر فيسبوك “لما وجدنا أوراق التنفيذ تحسب المدة من تاريخ التصديق على الحكم الصادر عليه في 3 يناير 2022، وليس من تاريخ القبض عليه 29 سبتمبر 2019، تقدمنا بطلب للنائب العام لضم مدة حبسه الاحتياطي السابقة على التصديق على الحكم أي المدة من 29 سبتمبر 2019 حتى 2 يناير 2022، إلا أن النائب العام رفض الطلب”.

ويُعَد علاء عبد الفتاح (42 عامًا) أحد أبرز رموز ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة “نشر معلومات كاذبة” على خلفية إعادة نشره منشورًا على فيسبوك يتهم ضابط شرطة بالتعذيب. وقد دخل السجن مرات عدة منذ عام 2006.

وكان علاء قد حصل على الجنسية البريطانية عام 2022 أثناء وجوده في السجن، وخاض إضرابًا عن الطعام استمر أكثر من 7 أشهر في العام نفسه.

والخميس الماضي، دعت أسرة عبد الفتاح الحكومة البريطانية الى التحرك لضمان إطلاق سراحه.