لماذا لم يستخدم حزب الله كامل قدراته العسكرية حتى الآن؟ (فيديو)

قال الخبير العسكري اللبناني العميد هشام جابر، إن هناك إجابة “غير مقنعة”، ردا على من يتسائل عن عدم استخدام حزب الله اللبناني لكامل قدراته العسكرية الكبيرة ضد إسرائيل، رغم كل الأضرار التي تعرض لها.

وأضاف في حوار مع الجزيرة مباشر، أن هذا الجواب مفاده “أن الحزب لا يزال مُصرًا على نفس الأسلوب الذي يتبعه، والقائم على ألا يُعطي إسرائيل سببًا أو حجةً لكي تشن حربا واسعة”.

وأضاف: “الحزب لا يريد أن يكون البادئ بالحرب لأسباب داخلية لبنانية كي لا يتحمل مسؤولية دمار لبنان”.

وتابع “من ناحية ثانية، لا تريد إيران للحزب أن يفتح حربًا واسعةً، ولا أعتقد أنها في المرحلة المقبلة ستتحرك عسكريًا إطلاقًا، كل ما نسمعه تصريحات”.

وفيما يتعلق بالصواريخ التي يطلقها الحوثيون تجاه إسرائيل، قال العميد هشام جابر “لا أعتقد أن الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون تجاه العمق الإسرائيلي سيكون رادعًا”.

يأتي هذا في الوقت الذي تشن فيه إسرائيل هجومًا مكثفًا على مناطق واسعة من لبنان، خاصة بيروت وقرى وبلدات الجنوب، ما أدى إلى استشهاد وإصابة الآلاف، ونزوح أكثر من مليون شخص من سكان المناطق المستهدفة.