مذيع إسرائيلي: آن الأوان لإلقاء قنبلة كبيرة جدا على لبنان وكسر عظامهم (فيديو)

دعا مقدم البرامج في القناة 14 الإسرائيلية، شمعون ريكلين، إلى إلقاء قنبلة “كبيرة جدًّا” على لبنان، واحتلال أجزاء منه.

“قنبلة كبيرة جدًّا”

وقال المذيع وهو منفعل “آن الأوان أن نلقي هناك قنبلة كبيرة جدًّا، وأن نكسر كل القوانين وأن نكسر عظامهم”.

وأضاف “بالمناسبة أرجو أن تفحصوا إن كان بالإمكان تدمير جميع القرى اللبنانية المحاذية لإسرائيل، لأن هذه من أسس وأبجديات منع الهجمات المستقبلية على بلداتنا المهمة، مثل مركبة وكفر كلى ومارون الراس وعيتا الشعب”.

“احتلال لبنان”

ليجيبه أحد الضيوف، رافضًا فكرة تدميرها، ودعا إلى احتلالها والاستيطان فيها، قائلًا “لا، لماذا تدميرها؟ بل يمكن الاستيطان فيها”، وهو ما رآه المذيع فكرة سديدة، ليرد “نعم، أتعلم؟ أوافقك الرأي، الآن في الإعلام اللبناني سيقولون إن القناة 14 تخطط لاحتلال جنوبي لبنان واستيطانه”.

مقدم برامج إسرائيلي يدعو لإلقاء قنبلة على #لبنان ويطالب باستيطانه #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/iOMQNwS70L — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 29, 2024

وأردف “لا، إذا لم يخطط الجيش لتدمير كل القرى اللبنانية القريبة من الحدود، فنحن في مشكلة حقيقية”.

وتشن إسرائيل عدوانًا جويًّا على لبنان، وصعّدت من عملياتها منذ يوم الاثنين الماضي، حيث قصفت العاصمة اللبنانية بيروت مرات عدة، واغتالت الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله والعديد من قادة الحزب، وعادة ما يُقتل مدنيون لبنانيون في كل غارة تدعي إسرائيل أنها استهدفت بها قائدًا في حزب الله.

وفي الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأ حزب الله بقصف شمالي إسرائيل، ورَهن قرار وقف القصف بوقف العدوان على قطاع غزة، وأدى هذا القصف بالصواريخ والمسيّرات إلى مغادرة آلاف الإسرائيليين من القرى الشمالية.