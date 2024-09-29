مشاهد صادمة من موقع اغتيال حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية (فيديو)

أظهرت لقطات مصوَّرة آثار الضربات الإسرائيلية التي استهدفت حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، أول أمس الجمعة.

حفرة ضخمة

وتُظهر المشاهد حفرة ضخمة بعمق كبير وسط عدد من المباني السكنية المدمرة بالكامل والتي سُوّيت بالأرض.

ولا يزال الدخان يتصاعد، اليوم الأحد، من أنقاض المباني التي دُمّرت الجمعة في ضواحي بيروت جراء الغارات الإسرائيلية.

80 طنًّا من القنابل الخارقة للتحصينات

وكانت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية قد قالت إن اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، تم بإلقاء 80 طنًّا من القنابل على مكان وجوده بضاحية بيروت الجنوبية.

ونقلت الصحيفة عن جيش الاحتلال الإسرائيلي قوله “استنادًا إلى معلومات دقيقة من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، نفذت طائرات سلاح الجو ضربة دقيقة على المقر المركزي لمنظمة حزب الله، الذي كان يقع تحت الأرض مخبأً تحت مبنى سكني بمنطقة الضاحية الجنوبية في بيروت”.

وأوضحت الصحيفة أنه تم اختيار قنابل خارقة للتحصينات لاستهداف ملجأ نصر الله.