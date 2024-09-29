ناطق باسم الدعم السريع للجزيرة مباشر: نعلن وقف التفاوض وسنشن حربا شاملة (فيديو)
أعلن محمد المختار النور، المستشار القانوني لقائد قوات الدعم السريع، الناطق باسم وفد التفاوض في جنيف، وقف التفاوض مع الجيش السوداني والمتحالفين معه، مؤكدا أن “الحسم العسكري أصبح هو الخيار الوحيد الآن”.
وقال المختار نور للجزيرة مباشر، مساء الأحد، إن قوات الدعم السريع ستشن حربا شاملة للقضاء على “الجيش والمتحالفين معه” من الآن.
اقرأ أيضاlist of 4 items
الجيش السوداني يشن هجوما بريا وجويا على الدعم السريع في الخرطوم
بعد كلمة البرهان.. حميدتي يوجه رسالة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة (فيديو)
البرهان: مليشيا الدعم السريع تبيع النساء والأطفال في الأسواق (فيديو)
وأضاف أن قوات الدعم السريع كانت تدافع عن نفسها فقط حتى الآن، نافيا صحة الأنباء عن تحقيق الجيش لانتصارات خلال الأيام الماضية.
من جهة أخرى، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه عضو مجلس السيادة السوداني، مساعد قائد الجيش، ياسر العطا مع أفراد من قوات الجيش، قائلين إنهم في مدينة الخرطوم بحري شمالي العاصمة.
وقال شهود عيان للجزيرة مباشر إن الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع استمرت لليوم الرابع على التوالي بمنطقة المقرن وسط العاصمة المتاخمة لجسري “النيل الأبيض” و”الإنقاذ”، الرابطين بين مدينتي الخرطوم وأمدرمان.
وأضافوا أن مقاتلة تابعة للجيش أغارت على مواقع للدعم السريع بحي المعمورة جنوب شرقي العاصمة، فيما سمعت أصوات المضادات الأرضية التابعة للدعم وهي تحاول التصدي للمقاتلة.
وفي مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، غربي السودان، أفادت مصادر محلية للجزيرة مباشر بتبادل القصف المدفعي بين الطرفين، إذ قصفت قوات الدعم السريع مواقع للجيش بمحيط قيادته شمالي الفاشر، فيما استهدف الجيش مواقع للدعم شرقي المدينة.