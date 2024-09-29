نبوءة صادمة.. ضيف الجزيرة مباشر يكشف عن مكالمة غريبة قبل أيام من اغتيال نصر الله (فيديو)

بعد ساعات من الإعلان عن اغتيال أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله إثر غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، أعاد ناشطون تداول مقطع لأستاذ العلاقات الدولية في جامعة لندن، الدكتور فواز جرجس، تحدث فيه عن معلومات تتعلق باحتمال تصعيد إسرائيلي وشيك في لبنان.

نبوءة صادمة

وكان جرجس قد أكد لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، الأسبوع الماضي، أن صحفيًّا أمريكيًّا بارزًا اتصل به قبل 4 ساعات فقط من حديثه للقناة، مخبرًا إياه بأن صحفًا أمريكية كبرى تقوم حاليًّا بتحديث النعي الخاص بالأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، توقعًا لاحتمال قيام إسرائيل بمحاولة اغتياله.

قبل أسبوع من استهدافه.. ضيف الجزيرة مباشر يشير إلى مكالمة مهمة بخصوص اغتيال حسن نصر الله#الجزيرة_مباشر #لبنان pic.twitter.com/WiO32CeWaP — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 29, 2024

ورأى متابعون أن هذا الأمر يتنافى مع ما أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير دفاعه لويد أوستن، من أن الولايات المتحدة لم تتلق إخطارا مسبقا بشأن الضربة الإسرائيلية في بيروت التي أدت إلى اغتيال حسن نصر الله.

وقال أوستن للصحفيين في أثناء هبوطه في قاعدة أندروز الجوية المشتركة خارج واشنطن بعد العودة من زيارة إلى لندن: لم نتلق إخطارا مسبقا. اتصالي مع الوزير غالانت تم بينما كانت العملية تنفذ بالفعل.

واستهدفت قوات الاحتلال، في 27 من سبتمبر/أيلول 2024، مقر القيادة المركزية لحزب الله في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، وأدت الغارات إلى تدمير ستة أبنية، في هجمات تعدّ الأعنف على معقل الحزب منذ الحرب التي خاضها والدولة العبرية صيف 2006.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المستهدف الأول من هذه الهجمات هو أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، في الوقت الذي أعلنت فيه وكالة تسنيم الإيرانية أن نصر الله في موقع آمن، ولم يتعرض للاغتيال.

وفي اليوم التالي، أعلن الجيش الإسرائيلي رسميًا اغتيال نصر الله، وفي وقت لاحق من اليوم ذاته أكد حزب الله “استشهاده”.