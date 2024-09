يسرائيل هيوم: اغتيال نصر الله غيّر قواعد اللعبة وتل أبيب باتت على مفترق طرق

أشار مقال تحليلي في صحيفة (يسرائيل هيوم) على خلفية اغتيال نصر الله وقادة حزب الله إلى أن إسرائيل باتت على مفترق طرق، وأن الاختيارات الإسرائيلية التي سيتم اتخاذها في الأيام والأسابيع المقبلة سيكون لها عواقب بعيدة المدى، فهي لن تحدد النتيجة المباشرة للصراع الحالي فحسب، بل وأيضًا شكل الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط لسنوات قادمة.

وأضاف الكاتب تسفيكا هايموفيتش، الذي كتب تحت عنوان “الضربة الإسرائيلية التي غيرت قواعد اللعبة”، أن توجيه ضربة قوية لحزب الله في هذه المرحلة، يمكن أن يؤدي إلى انهيار استراتيجية طهران الإقليمية التي تم وضعها بعناية، مما يجبرها على إعادة تقييم حساباتها الجيوسياسية.

وتمثل العملية الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت قيادة حزب الله في بيروت منعطفًا حاسمًا في الصراع المستمر منذ عام والذي اجتاح الشرق الأوسط، وستعمل تداعياتها على إعادة تشكيل المشهد الجيوسياسي للمنطقة.

وفي سجلات الحرب، تبرز لحظات معيَّنة كنقاط انعطاف تغيّر مسار الصراع بشكل أساسي، فالهجوم على المركز العصبي لحزب الله في جنوب بيروت هو إحدى هذه اللحظات. إنه يشير إلى تحوّل استراتيجي، حيث استولت إسرائيل، بعد أشهر من ردود الفعل، على زمام المبادرة.

إن هذا الهجوم على المركز العصبي لحزب الله ، الذي بُني على مدى سنوات من العمل الاستخباري الدقيق، لا يهدف فقط إلى إضعاف قدرات حزب الله العسكرية، بل إلى تفكيك بنيته التحتية التشغيلية.

وتمتد آثار هذا الإجراء إلى ما هو أبعد من حدود لبنان، فمنذ نحو عقدين من الزمن، قامت إيران بتعزيز حزب الله بوصفه رادعها الأساسي ضد الهجمات المحتملة على برنامجها النووي، وركيزة أساسية في طموحاتها الأوسع في الشرق الأوسط.

وأضاف الكاتب “مع ذلك، فإن هذه الخطوة الجريئة تأتي مع أخطار كبيرة، إذ ستُختبَر مرونة الجبهة الداخلية لإسرائيل بشكل لم يسبق له مثيل، حيث تواجه أنظمة الدفاع الجوي لدينا تحديات غير مسبوقة”.

إن احتمال التصعيد يلوح في الأفق بشكل كبير، وستكون الأيام المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كانت هذه العملية ستؤدي إلى حريق أوسع نطاقًا أو ستخلق فرصة للمبادرات الدبلوماسية.

توقيت هذه العملية ليس من قبيل الصدفة، وقبل أسبوعين، وسّعت الحكومة الإسرائيلية أهدافها الحربية لتشمل العودة الآمنة لسكان الشمال الذين نزحوا بسبب التوترات الحدودية. ورغم أن التحركات الأخيرة عُدَّت في البداية هدفًا غامضًا، فإنها أوضحت نية إسرائيل لإعادة هيكلة جوهرية للديناميكيات الأمنية على طول حدودها الشمالية. ويقدّم هذا التحول في الاستراتيجية فرصتين مهمتين:

أولًا: تعطيل محور النفوذ الإيراني برمته في المنطقة، فأصداء ضربة بيروت محسوسة حتى في طهران، مما قد يقوض تطلعات إيران الإقليمية على المدى الطويل. كما أن قوة التحالف الأمريكي الإسرائيلي ودعمه الواضح في هذه اللحظة سيكون حاسمًا في تشكيل رد إيران ومسار الصراع في المستقبل.

ثانيًا: أنه يجعل احتمال حل الصراع أقرب من أي وقت مضى في العام الماضي. ومن الممكن أن تؤثر هذه العمليات في ديناميات خارج لبنان، مما قد يؤثر في وضع الأسرى بقطاع غزة، ويغيّر حسابات قيادة حماس فيما يتعلق بشروط التفاوض.

