“أشياء لم نرها طيلة حياتنا”.. حشرات وقوارض تزيد معاناة النازحين في خان يونس (فيديو)

اشتكى نازحون يسكنون الخيام في خان يونس، جنوبي قطاع غزة، من انتشار الحشرات والقوارض التي داهمت خيامهم.

والتقت الجزيرة مباشر مع بعض الأهالي في مخيم المواصي، الذين أكدوا انتشار الحشرات قائلين إن القوارض تكالبت عليهم مع جيش الاحتلال وتمنعهم من النوم.

وقالت إحدى المسنات بالمخيم “لا نعرف ندير بالنا من اليهود ولا من الحشرات اللي عندنا، الأولاد يوميًا يأخذون أدوية من بينها حقن من أجل مواجهة الحشرات”، لافتة إلى أن الأدوية ومبيدات الحشرات أصبحت مكلفة جدًا عليهم.

وأشارت المسنة الفلسطينية إلى إتلاف الفئران الدقيق، وهو شحيح أصلًا في ظل العدوان الإسرائيلي المدمر على القطاع، مضيفة “رأينا أشياء لم نرها طيلة حياتنا”، في إشارة إلى أنواع القوارض والحشرات.

وتحدثت عن ماضيها وحاضرها قائلة إنها قبل أن قبل الحرب وقبل أن تسكن الخيام كانت تسكن حيًا راقيًا في شمالي قطاع غزة، وكانت تبيع الملابس، بينما الآن “لا أجد الملابس لنفسي حتى”.

وأكدت للجزيرة مباشر أنه رغم الأوضاع الحالية إلا أنها لن تنتقل مجددًا إلى أي مكان حتى لو أمر جيش الاحتلال بذلك “ويحصل ما يحصل”، مشيرة إلى زوجها المسن الذي يعاني من العديد من الأمراض ولا يستطيع المشي.

وقال زوجها “نحن نمر بأشياء لم أتوقع أن تحدث معنا يومًا، صرت أتمنى الموت كل يوم، مش قادر، أستيقظ أحيانًا في الليل لأتأكد هل نحن في حلم أم حقيقة، أحيانًا أحك قدمي بالأرض لأتأكد من الواقع”.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر محاولات أهالي المخيم لحماية الخيام عبر ردم أطرافها بالرمال، باعتبارها الوسيلة الوحيدة التي باستطاعتهم فعلها، رغم أن القوارض والحشرات لا تعوقها الرمال.