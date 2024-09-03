الضفة تشتعل ودائرة المقاومة تتسع.. شهيد جديد بطولكرم وتعزيزات إسرائيلية في جنين (فيديو)

استشهد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، خلال الاقتحام المتواصل لمخيم طولكرم، وسط العدوان الإسرائيلي، على شمال الضفة الغربية المستمر منذ يوم الأربعاء الماضي.

وأفادت مصادر طبية ومحلية، باستشهاد الطفل محمد كنعان بعد إصابته برصاص قناصة الاحتلال في الرأس، أثناء وجوده مع والده في أحد أحياء المخيم، كما أصيب والده بالرصاص في الخاصرة.

شهيد جديد في طولكرم

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه في طولكرم تعاملت مع شهيد عمره 17 عامًا ووالده الجريح بإصابة في البطن وتم نقلهما من مخيم طولكرم إلى المستشفى.

وتواصل قوات الاحتلال اقتحام مخيم طولكرم وتشديد الحصار عليه، في حين ينتشر القناصة في محيطه على البنايات العالية الكاشفة، وسط تحليق طائرات الاستطلاع المستمر في سماء المدينة ومخيماتها على ارتفاع منخفض.

المقاومة تتصدى

يأتي ذلك وسط تصدي الفصائل الفلسطينية بمختلف تشكيلاتها، للقوات الإسرائيلية، والاشتباك معها خلال عملية الاقتحام، التي دخلت يومها السابع، وقد أصدرت بيانات بهذا الصدد.

وأعادت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، اقتحام مدينة طولكرم، حيث اقتحمت المدينة من مدخلها الغربي بعد انسحابها فجرا من مخيم طولكرم، وفرضت حصارا مشددا عليها.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن آليات عسكرية إسرائيلية، رافقها جرافتان من النوع الثقيل، اقتحمت المدينة من مدخلها الغربي.

وأشارت إلى أن الاحتلال فرض حظر التجول على مخيم طولكرم، ومنع المواطنين من الدخول إليه والخروج منه، ونشر آلياته في عدد من المفارق وأعاق عمل مركبات الإسعاف وقام بتفتيشها والتدقيق في هويات طواقمها.

استمرار العدوان على جنين ومخيمها

وفي مدينة جنين، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عدوانه على المدينة ومخيمها لليوم السابع على التوالي.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها، منذ الأربعاء الماضي، عن استشهاد 18 مواطنا، وإصابة واعتقال العشرات، إضافة إلى تدمير واسع لممتلكات المواطنين والمرافق العامة والخاصة والبنية التحتية بما فيها شبكتا المياه والكهرباء.

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https://t.co/1132XLVE4s — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 3, 2024

واستشهد أمس الاثنين، المواطن أيمن عابد (58 عاما) من بلدة كفر دان بعد اعتقاله من قبل قوات الاحتلال من منزله وتعذيبه في معسكر سالم العسكري ثم تسليمه للهلال الأحمر.

وقال مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر، إن جثمان الشهيد الأسير أيمن راجح عابد من قرية كفر دان، وصل إلى المستشفى، مكبل اليدين، وتبين وجود آثار تعذيب على جسده بعد معاينته وظهرت علامات ضرب على أماكن متفرقه من جسده، وهو ما يؤكد تعذيبه خلال اعتقاله.

تدمير مركز المدينة

وفي ذات السياق، تواصل قوات الاحتلال تدمير مركز مدينة جنين، إذ جرفت جرافات الاحتلال أجزاء كبيرة من شارع المستشفيات حتى محيط مستشفى الشفاء، ودمرت المحال التجارية في منطقة دوار السينما وأعادت تجريف شارع البريد؛ مما أدى إلى مسح معالم المركز بشكل كامل.

وهاجمت جرافات الاحتلال مجموعة من الصحفيين، أثناء تغطيتهم تدمير دوار السينما والمحال المحيطة به، وفتحت النار بشكل مباشر عليهم فأصابت صحفيين بشظايا، كما حاولت الجرافات دهس الصحفيين في عدة أماكن.

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وفجر اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية مثلث الشهداء جنوب جنين، ونشرت قناصة على أسطح المنازل وداهمت 6 منازل واحتجزت عددًا من المواطنين، واعتقلت شابا قبل انسحابها من البلدة.

وأسفر العدوان الإسرائيلي، على الضفة الغربية منذ الأربعاء الماضي وحتى اللحظة، عن استشهاد 31 مواطنا، بينهم 18 في محافظة جنين، و6 في طولكرم، و4 في طوباس، و3 في الخليل، وهو ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 683.

ووسّع الجيش الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة؛ مما أسفر عن مقتل 682 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف و700 واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و400، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.