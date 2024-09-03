بطل “قبضة الأحرار” وأصغر شاعر في فلسطين يصدر ديوانا.. استشهاد الفنان رشاد أبو سخيلة

استشهد الفنان الفلسطيني، رشاد أبو سخيلة، بطل مسلسل “قبضة الأحرار” ومسلسل “بوابة السماء” بقصف إسرائيلي استهدف بوابة مركز إيواء مدرسة الفاخورة بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة أمس الاثنين.

ولد الشهيد أبو سخيلة عام 2001، في مخيم جباليا شمالي القطاع، ودرس الصحافة والإعلام في جامعة الأقصى بغزة.

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قبضة الأحرار

وفي عام 2022 أدى رشاد أبو سخيلة دور البطولة في المسلسل الدرامي الفلسطيني “قبضة الأحرار”، وهو المسلسل الذي يتكون من 30 حلقة ويستند إلى قصص حقيقية تبرز الصراع بين المقاومة الفلسطينية وأجهزة استخبارات الاحتلال الإسرائيلي.

وتحدث رشاد أبو سخيلة عن المسلسل في تصريحات إعلامية سابقة قائلًا “إن هذا المسلسل جاء في إطار الرد على مستوى الدراما على ما طرحه المسلسل الإسرائيلي (فوضى) الذي حاول أن يجرّم الشعب الفلسطيني ويظهر اختراقات استخباراتية إسرائيلية داخل المجتمع الفلسطيني”.

وأضاف “نحاول من خلال هذا المسلسل إظهار وجهة النظر الفلسطينية من خلال إظهار الفلسطيني المقاوم، فيما تركز حبكة المسلسل على تفوق استخبارات المقاومة”.

ويتناول المسلسل المحاولات الإسرائيلية التي وقعت في الأعوام الـ3 الأخيرة قبل صدوره، لاختراق قطاع غزة من قبل بعض المستعربين والجواسيس التابعين لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، الذين تسللوا إلى القطاع لتنفيذ اغتيالات وعمليات تجسس، وجهود المقاومة في التصدي لمحاولات الاختراق هذه.

ويرى البعض أن المسلسل ينقل صورة طبق الأصل لعملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها المقاومة في غزة ردًّا على تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين ومقدساتهم.

وعرض المسلسل في أكثر من 32 قناة تلفزيونية عربية، كما تمت ترجمته إلى الإنجليزية ودبلجته إلى التركية، كما حصل على جوائز في كل من فلسطين والجزائر.

استشهـ.ـد الفنان الفلسطيني، رشاد أبو سخيلة، بطل مسلسل “#قبضة_الأحرار” ومسلسل “بوابة السماء” في قصف إسرائيلي استهدف بوابة مركز إيواء مدرسة الفاخورة بمخيم #جباليا شمالي قطاع #غزة pic.twitter.com/xgg73O0TbE — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 2, 2024

أصغر شاعر فلسطيني يصدر ديوانا

إضافة إلى التمثيل، أصدر الشهيد أبو سخيلة عام 2020 ديوانا شعريا بعنوان “حروف التراب”، حاز به لقب أصغر شاعر فلسطيني يصدر ديوانا.

ويتألف الديوان من 27 قصيدة تعددت مواضيعها، حول الوطن، والقضايا المجتمعية، والقضايا العاطفية والقضايا الدينية.

وعن عنوان الديوان “حروف من تراب”، قال الشهيد في تصريحات إعلامية سابقة إنه اختاره “على اسم قصيدة داخله تحمل معاني وطنية كبيرة”.

رشاد أبو سخيلة ليس الفنان الفلسطيني الأول ولا الوحيد الذي حصدته آلة الموت الإسرائيلية، حيث سبقه من أبطال المسلسل علاء قدوحة ومحمد الصعيدي خليفة مخرج المسلسل والمصور مصطفى ثريا والفنان علي نسمان الذي كان سيشارك في الجزء الثاني من “قبضة الأحرار”.

وباستشهاد “أبو سخيلة” يُسدل الستار على أبطال أحد أكثر المسلسلات الفلسطينية شهرة في العالم العربي ليلتحقوا بأكثر من 40 ألف شهيد قتلهم العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.