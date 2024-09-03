ترقب ليوم الميزانية السنوي.. توجهات الحكومة الهولندية الجديدة تثير مخاوف السوريين واحتجاجاتهم (فيديو)

نظم آلاف السوريين مظاهرة حاشدة وسط مدينة أوتريخت -إحدى أكبر المدن الهولندية- احتجاجًا على توجه الحكومة الجديدة في هولندا بترحيلهم إلى بلادهم، أمس الاثنين.

وقال أسامة الملوحي مستشار فريق (أحرار هولندا) للجزيرة مباشر “عملنا على هذه المظاهرة منذ شهر لنستدعي السوريين الأحرار ليكونوا مع قضيتهم العادلة وأنهم يبحثون عن الحرية”.

وأضاف “هولندا بلد ديمقراطية ولكن هناك متطرفين ينسقون مع بشار ليخدع العالم بأنه سيوفر مناطق آمنة”، في إشارة إلى زعيم حزب الحرية الهولندي -صاحب الأغلبية البرلمانية- اليميني المتطرف خيرت فيلدرز، الذي نظم حملة ضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات فورية تشمل ترحيل اللاجئين السوريين وإغلاق الحدود.

وأكد عامر الشامي -منسق بالمركز السوري للعدالة والمساءلة- أن “سوريا لم تكن آمنة في ظل نظام بشار الأسد الذي قتل وهجّر السوريين وأخفى كثيرين منهم تعسفيًا”.

وعن الهدف من المظاهرة، قال عامر “نوصل رسالتنا للحكومات التي لديها النية لإعادة اللاجئين، يجب النظر في قرار إعادة الناس للخطر”.

وأوضحت ديما قادري من منظمة الخوذ البيضاء “سوريا لحد اليوم تعاني من هجمات النظام وهجمات روسيا التي تقصف منازل المدنيين وتقتل الأطفال ويوجد هناك أكثر من 130 ألف شخص مختف قسريًا، فيجب عدم الحديث بعودة اللاجئين دون تحقيق العدالة”.

وتصاعدت الدعوات لترحيل السوريين من هولندا مؤخرا، بعدما صرّحت ماروليين فابر وزيرة اللجوء والهجرة الهولندية باعتزامها النظر في إمكانية اعتبار بعض المناطق في سوريا آمنة بما يكفي لإعادة اللاجئين إليها.

ويترقب السوريون في هولندا ما يعرف بيوم “الميزانية” السنوي، الذي يعقد في 17 سبتمبر/أيلول الجاري، وفيه يجري إقرار وتجهيز الميزانية الوطنية وخطة الحكومة للعام المقبل.