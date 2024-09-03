تركيا.. حبس عميل “يدير شبكة أموال” لصالح الموساد الإسرائيلي

قرر القضاء التركي، اليوم الثلاثاء، حبس ليريدون ركسهيبي العميل لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد” بعد توقيفه في 30 أغسطس/ آب الماضي.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مصادر أمنية قولها إن ركسهيبي كان يدير شبكة أموال تابعة للموساد في تركيا، ويقوم بتصوير لقطات بطائرات مسيرة بأوامر من جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، فضلا عن أنشطة حرب نفسية ضد سياسيين فلسطينيين.

لم يُكشف عن جنسيته

وتبين أن ركسهيبي (لم يُكشف عن جنسيته) قام بتحويل أموال إلى عناصر تابعة للموساد، في تركيا، كانوا يجمعون معلومات عن سوريا.

وذكرت المصادر أن السلطات التركية عملت على مراقبة جميع تحركات ركسهيبي وخاصة التحويلات المالية في حساباته اعتبارا من دخوله تركيا في 25 أغسطس.

وبتنسيق بين جهاز الاستخبارات التركية وشعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول، تم القبض عليه في 30 أغسطس، وحبسه فيما بعد عقب اعترافه بتحويل الأموال إلى عناصر تابعة للموساد في تركيا وسوريا من دول أوروبا الشرقية وخاصة كوسوفو.

وكانت السلطات التركية قد أعلنت في يناير/كانون الثاني الماضي توقيف نحو 30 شخصًا للاشتباه بصلتهم بالموساد.

وخلال العامين 2021 و2022، أوقفت الشرطة التركية عشرات الأشخاص للاشتباه بتجسسهم على فلسطينيين مقيمين في تركيا لصالح الاستخبارات الإسرائيلية.