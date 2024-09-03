“رمال غزة ستنفجر تحت أقدام الصهاينة”.. كتائب أبو علي مصطفى تقصف محور نتساريم بالصواريخ (فيديو)

استهدفت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى -الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- بالصواريخ تجمعات جيش الاحتلال الإسرائيلي في محور “نتساريم” بقطاع غزة.

وبثت “الكتائب” مشاهد لما قالت إنها من استهداف مقاتليها لتجمعات جيش الاحتلال في محور “نتساريم” بقذائف الهاون بصواريخ من العيار عيار “120” مليمترا.

وأظهرت المشاهد التي بثتها الكتائب، اليوم الثلاثاء، في تدوينة لها عبر منصة “تلغرام” أحد مقاتليها وهو يقسم بالله أن “رمال غزة ستنفجر تحت أقدام الصهاينة”.

وتُظهر المشاهدُ المقاتلَ وهو يجلس بجانب الصواريخ ثم يذخّر منصة الإطلاق ويقصفها نحو محور “نتساريم”.

وبدعم أمريكي مطلق، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا على غزة، خلّفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.