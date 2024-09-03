شق ملابسه على الهواء.. ضابط إسرائيلي سابق يثور غضبا ويهاجم نتنياهو (شاهد)

نشرت هيئة البث الإسرائيلية جزءًا من لقاء مع قناة “كان”، يظهر فيه “داني الغرض” وهو ضابط سابق في غزة وشقيق “إيتسيك” أحد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة وهو يشق ملابسه على الهواء.

“لنشق ملابسنا”

وقال داني إن عليهم شق ملابسهم “حدادًا على انتهاء الدولة وإفلاسها”، واقتبس نصًّا من التوراة معناه أن “بيت إسرائيل ينهار، لنشق ملابسنا”.

وانتقد داني العمليات العسكرية لقوات الاحتلال في قطاع غزة قائلًا “هذا الضغط العسكري رغم أننا حذرنا منه كثيرًا في الماضي وقلنا إنه سيقتل المخطوفين، من الواضح أنه سيعيد المخطوفين في توابيت”.

هجوم على نتنياهو

وانتقد داني أيضًا تمسك رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بمحور فيلادلفيا قائلا “بسبب محور فيلاديلفيا، وبسبب كل هذا الهراء الذي يملأ رأس رئيس الحكومة سنحول محور فيلاديلفيا إلى مقبرتنا الجماعية وسيموت جميع من هم هناك من مختطفين، هؤلاء الناس (الحكومة) لا يستوعبون هذا”.

وأضاف “لم يتذكروا محور فيلاديلفيا سوى الآن، هذا إخفاق يشبه إخفاق السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، لماذا إن كانوا صادقين، لم يحتلوا محور فيلاديلفيا منذ بداية الحرب؟”.

“نعيش حالة إفلاس دولة”

وقال “نحن نعيش حالة إفلاس دولة إسرائيل”.

وقام داني بشق ملابسه على الهواء مباشرة، ليصبح بعدها وسم “شق الملابس” تريندًا متداولًا في “التايم لاين” الإسرائيلي.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلقت المقاومة في غزة وعلى رأسها حماس معركة طوفان الأقصى ردًّا على تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين ومقدساتهم. ومنذ ذلك الحين، وإسرائيل تشنّ بدعم أمريكي حربًا مدمرة على القطاع المحاصَر؛ مما خلّف عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء.