شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف مبنى كلية نماء في غزة (فيديو)

استشهد أربعة مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، بقصف طائرات قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف كلية نماء في منطقة الصفطاوي بحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر بأن طائرات الاحتلال استهدفت بشكل مباشر مبنى كلية نماء، الذي كان يؤوي داخله نازحين ومواطنين مدنيين.

وأشارت إلى أن مبنى “نماء” كان يُستخدم مركزاً لتوزيع المؤن والمعونات الإنسانية، على المواطنين في حي الصفطاوي بمدينة غزة، بعد أن لجأوا للمبنى إثر تدمير قوات الاحتلال لمنازلهم.

وأدى الاستهداف الجوي لاستشهاد أربعة أشخاص وقرابة 30 مصابًا، بينهم سبعة جراحهم خطرة، إلى جانب مفقودين تحت الأنقاض.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني إن طواقمه انتشلت عددًا من الشهداء والجرحى، وتُواصل البحث عن مفقودين تحت الأنقاض، مؤكدًا أن الاستهداف الجوي تم من الطيران الحربي بشكل مباشر خلال وجود مواطنين مدنيين، وأنه خلال إنقاذ الجرحى وانتشال الشهداء، ورد إنذار جديد باستهداف المبنى المدمر من قبل طيران الاحتلال الحربي.

قصف عمارة حرز الله

وفي سياق عمليات القصف الاسرائيلي المستمر، ذكر الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة أن عدد الشهداء ارتفع إلى 5 شهداء بينهم طفلان وامرأة إثر قصف إسرائيلي لعمارة سكنية تعود لعائلة “حرز الله” بجوار منتزه البلدية وسط مدينة غزة، وسقط مصابون في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في حي الزيتون بجوار مسجد الفاروق جنوب مدينة غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في تقريرها الإحصائي اليومي بأن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر جديدة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، أسفرت عن 33 شهيدًا و67 مصابًا.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 40 ألفًا و819 شهيدًا، بالإضافة 94 ألفًا و219 جريحًا بإصابات متفاوتة، منذ 7 أكتوبر 2023، وَفق آخر معطيات رسمية نشرتها وزارة الصحة.